طريقة القشد الملكي بالدقيق والبسكويت في المنزل

ننشر طريقة القشد الملكي بالدقيق بمكونات بسيطة وسهلة في المنزل، حيث يعتبر القشد من أشهر الأطباق في منطقة القصيم والمناطق السعودية المختلفة ويتم إعداده بواسطة التمر والقشطة والزبدة واللبن، ويشهر عمله في شهر رمضان وسائر العام.

مكونات طبق القشد الملكي بالدقيق

يمكن تجهيز عدة مكونات سهلة من أجل إعداد طبق القشد الملكي بشكل بسيط:

عدد اثنين كوب من التمر ويتم نزع النوى منه.

ثلث كوب من الطحين الأسمر.

ملعقة زبدة كيبرة

ملعقة من الهيل الصغيرة.

ثلث كوب قشطة طازجة.

طريقة تحضر طبق القشد الملكي

يمكن إعداد وتحضير طبق القشد الملكي بشكل مبسط من خلال خطوات مبسطة.

نقوم بنخل الدقيق ووضعه في إناء على نار متوسطة على النار والتقليب المستمر لحين الحصول على لون ذهبي.

نقوم بوضع الزبدة مع الإستمرار في التقليب حتى يختلط الدقيق مع الزبدة.

نقوم بوضع التمر بعدما قمنا بنزع النوى منه مع الخليط والتقليب المستمر حتى يمتزج التمر بالخليط ويصبح قوام التمر طريا.

نقوم بإضافة الهيل والقشطة إلى الخليط مع التقليب المستمر حتى تمتزج كل المكونات بشكل كامل.

يتم بعد ذلك تقديم طبق القشدة الملكي بشكل مبسط مع إضافة المزيد من المكسرات حسب الرغبة من أجل إضفاء طعم أفضل عليه.

مكونات طبق القشد بالبسكويت

يمكن تحضير طبق القشد بالبسكويت من خلال عدة خطوات مبسطة.

عبوة من البسكويت السادة وحطن البسكويت وفرمه حتى يكون بودرة.

عدد اثنين كوب من التمر الجاهز.

علبة صغيرة من القشدة.

نصف كوب من الزبدة، ويتم استخدام الزيت النباتي حال عدم توافر الزبدة المطلوبة.

ثلاث ملاعق من السمسم.

ملعقة صغيرة من القرفة المطحونة.

ملعقة صغيرة من الهال المطحون.

طريقة تحضر القشد بالبسكويت

يمكن تحضير القشد بالبسكويت من خلال خطوات مبسطة.

نقوم بوضع الزبدة في إناء وعليها البسكويت ويتم التقليب المستمر حتى يحدث تحميص للبسكويت.

نقوم بإضافة التمر والقرفة والهال والسمسم وتقليب المكونات سويا للحصول على عجينة طريقة.

رفع العجينة من النار ويتم التقديم في أطباق التقديم المختلفة ويمكن إضافة طبقة من القشطة عليها.

نقوم بتقديم طبق القشدة بالبسكويت مع المزيد من المشروبات الدافئة في الشتاء.

هذا ويعد القشد بالبسكويت والتمر من الوجبات المحببة في السعودية خاصة وأنها تفيد للغاية في الأجواء الباردة وتساعد على التدفئة للجسم بشكل كبير، ويمكن تقديمها بدون مكسرات أو وضع مكسرات عليها حسب الرغبة والحاجة في النهاية من أجل مزيدا من الطعم الرائع للقشد بالبسكويت والتمر من أجل طعم لذيذ ومميز في النهاية.

يذكر أن القشد الملكي سواء تم عمله في المنزل بالدقيق أو بالبسكويت فإنه يبقى لذيذ بشكل كبير ويساعد على المزيد من التدفئة وخاصة في الأجواء الباردة وهو الأمر الذي يناسب شهر يناير خاصة لمدى الفوائد الصحية الموجودة داخل القشد الملكي سواء بالتمر أو بالبسكويت وهو ماننصح به بشكل كامل.