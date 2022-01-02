فطيرة الطاسة السائلة في 10 دقائق فقط حضري احلى حلى في الشتاء بطعم روعه

فطيرة الطاسة السائلة ليست كل الحلوى والمعجنات تحتاج لفرن لخبزها وإنما يمكنك عمل ألذ الحلويات في البوتاجاز في المقلاة ولذلك نقدم لكم كيفية عمل حلوة المقلاة السائلة والتي يتم عملها في عشر دقائق فقط باستخدام زجاجة بلاستيكية ذات غطاء محكم الغلق ولن تستغرق منك الكثير من الوقت لعملها وهذه الطريقة من الطرق المفضلة لدى الزوجة والأم العاملة حيث أنها لا تجد وقت كافي لطبخ ألذ الأكلات لأطفالها ولا الحلويات التي يفضلها الأطفال والكبار.

طريقة عمل فطيرة الطاسة السائلة حلوة المقلاة السائلة في البيت

مكونات الطريقة

3 بيضات.

كوب كبير من السكر.

رشة ملح.

دقيق ذرة.

بيكنج باودر.

كاكاو خام.

ملعقة كبيرة من الخل الأبيض.

شيكولاتة بيضاء وأخرى بنية للتزيين.

لبن ساخن.

ضعي البيض والسكر والفانيلا داخل الخلاط الكهربائي وشغليه على المكونات حتى تمتزج تمامًا ويتحول لونهم للون الأبيض وخالية من أي تكتلات.

أضيفي الدقيق الذرة والبيكنج باودر والكاكاو الخام إلى الخليط ثم أضيفي إليهم ملعقة الخل الأبيض وقلبيهم في الخلاط مع الخليط.

أضيفي الخليط إلى زجاجة بلاستيكية متوسطة الحجم وقوي بثقب غطاء الزجاج ثقب دائري يسمح بنفاذ العجينة على هيئة كرات دائرية.

استخدمي طاسة القلي (يفضل أن تكون تيفال أو أي نوع لا تلتصق به العجينة وقومي بوضع كمية من الزيت بداخلها.

ثم قومي بتشكيل العجينة باستخدام الزجاجة البلاستيكية داخل الطاسة على هيئة كرات عجينية لعمل الحلوى وقلبيها عى الزيت من جميع الجوانب حتى تنضج من كل اتجاه ولكن يجب أن تضعي غطاء الطاسة على كل جانب لعدة ثواني حتى تنضج تمامًا وتصبح هشة ولا تهبط العجينة.

قومي بإذابة الشيكولاتة في الميكروويف وقومي بوضع على كل قطعة دائرية بعض من الشيكولاتة المذابة والحليب الساخن وغلفيها بها.

بعد ذلك أضيفي إليها ملعقة من الزيت حتى يلمع وجهها ويصبح مثل البسكويت الجاهز اللامع.

بعد أن تنضج تمامًا قومي برفعها من على النار وضعيها على طبق بلاستيكي ولكن يجب تصفيتها أولًا من الزيت ثم ضعيها داخل الشيكولاتة مرة أخرى وجهزيها لك ولأطفالك وابدأوا في تناولها بعد أن تبرد.

خطوات عمل الطريقة