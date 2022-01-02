ربع كيلو من اللحمة وكوب زبادي حضري وليمة كبيرة تكفي 7 افراد وأكثر من صنف منوع

ربع كيلو من اللحمة وكوب زبادي حضري وليمة كبيرة تكفي 7 افراد الزبادي وربع كيلو من اللحمة المفرومة من المكونات التي تساعد على ربة المنزل على عمل وليمة كبيرة في حالة العزومات الكبيرة، حيث يمكن الكثير من الوصفات باستخدام اللحم المفروم، حيث تكون العزومة اقتصادية، ولكنها مليئة بالكثير من العناصر الغذائية والأصناف التي تناسب الكثير من الأذواق المختلفة، وبالتالي يمكن عمل الكثير من الوصفات التي تعتمد على اللحمة المفرومة، والجدير بالذكر، أنه في حالة إضافة بعض المكونات الاخرى يتضاعف حجم اللحمة المفرومة، مما يجعلها تناسب كميات كبيرة من الأفراد.الزبادي وربع كيلو من اللحمة المفرومة
يعتبر هذين المكونين هما أساس الكثير من الوصفات التي يحبها الكثير من الناس، كما أنها تناسب الأذواق المختلفة المُحِبة للحمة المفرومة، ومن بين هذه الوصفات كل مما يلي:
- يمكن عمل سلطة زبادي، مع القليل من محشي ورق العنب البارد، حيث يعتبر من المقبلات الباردة الشهية على السفرة.
- إلى جانب ذلك، يمكن وضع الزبادي على اللحمة المفرومة التي يتم استخدامها في حشو الكبيرة، وعلى هذا تكون الكبيبة من الداخل هشة وطرية، ومن الخارج مقرمشة.
- كما يمكن أن يتم إضافة الزبادي على سلطة اللحم المفروم مع الفاصوليا الحمراء، حيث يتم رفع القيمة الغذائية لهذا السلطة.
تعتبر أنواع الفتة التي ظهرت مؤخراً، من الوصفات التي تلفت إنتباه الكثير من الشباب، حيث يتم استخدام كل من الزبادي وربع كيلو من اللحمة المفرومة لعمل الوصفة، وذلك من خلال كل من:
- يتم عمل 2 كوب من الأرز البسمتي الأصفر المبهر.
- بعد ذلك، يتم تعصيج اللحم المفروم، وذلك من خلال وضع بصلة متوسطة، ثم إضافة اللحم والبهارات، ويتم تركها حتى تنضج.
- كما يتم عمل سلطة الزبادي التي تناسب الفتة، حيث تتكون من كوب من الزبادي، وفص من الثوم المفروم، إلى جانب القليل من الزيت مع الملح والفلفل الأسود.
- يتم تحميص العيش السوري، وذلك من خلال وضع القليل من الزبدة المبهرة ملعقة من بهارات اللحم المفروم.
- وفي النهاية، يتم وضع العيش السوري، فوقه القليل من صوص الزبادي.
- بعد ذلك، يتم وضع الأرز المبهر البسمتي، ثم يتم إضافة اللحم المفروم، وفي النهاية يتم وضع الكمية المتبقية من صوص الزبادي.
الوسوم
ربع كيلو من اللحمة وكوب زبادي حضري وليمة كبيرة تكفي 7 افراد الزبادي وربع كيلو من اللحمة المفرومة من المكونات التي تساعد على ربة المنزل على عمل وليمة كبيرة في حالة العزومات الكبيرة، حيث يمكن الكثير من الوصفات باستخدام اللحم المفروم، حيث تكون العزومة اقتصادية، ولكنها مليئة بالكثير من العناصر الغذائية والأصناف التي تناسب الكثير من الأذواق المختلفة، وبالتالي يمكن عمل الكثير من الوصفات التي تعتمد على اللحمة المفرومة، والجدير بالذكر، أنه في حالة إضافة بعض المكونات الاخرى يتضاعف حجم اللحمة المفرومة، مما يجعلها تناسب كميات كبيرة من الأفراد.الزبادي وربع كيلو من اللحمة المفرومة
يعتبر هذين المكونين هما أساس الكثير من الوصفات التي يحبها الكثير من الناس، كما أنها تناسب الأذواق المختلفة المُحِبة للحمة المفرومة، ومن بين هذه الوصفات كل مما يلي:
- يمكن عمل سلطة زبادي، مع القليل من محشي ورق العنب البارد، حيث يعتبر من المقبلات الباردة الشهية على السفرة.
- إلى جانب ذلك، يمكن وضع الزبادي على اللحمة المفرومة التي يتم استخدامها في حشو الكبيرة، وعلى هذا تكون الكبيبة من الداخل هشة وطرية، ومن الخارج مقرمشة.
- كما يمكن أن يتم إضافة الزبادي على سلطة اللحم المفروم مع الفاصوليا الحمراء، حيث يتم رفع القيمة الغذائية لهذا السلطة.
تعتبر أنواع الفتة التي ظهرت مؤخراً، من الوصفات التي تلفت إنتباه الكثير من الشباب، حيث يتم استخدام كل من الزبادي وربع كيلو من اللحمة المفرومة لعمل الوصفة، وذلك من خلال كل من:
- يتم عمل 2 كوب من الأرز البسمتي الأصفر المبهر.
- بعد ذلك، يتم تعصيج اللحم المفروم، وذلك من خلال وضع بصلة متوسطة، ثم إضافة اللحم والبهارات، ويتم تركها حتى تنضج.
- كما يتم عمل سلطة الزبادي التي تناسب الفتة، حيث تتكون من كوب من الزبادي، وفص من الثوم المفروم، إلى جانب القليل من الزيت مع الملح والفلفل الأسود.
- يتم تحميص العيش السوري، وذلك من خلال وضع القليل من الزبدة المبهرة ملعقة من بهارات اللحم المفروم.
- وفي النهاية، يتم وضع العيش السوري، فوقه القليل من صوص الزبادي.
- بعد ذلك، يتم وضع الأرز المبهر البسمتي، ثم يتم إضافة اللحم المفروم، وفي النهاية يتم وضع الكمية المتبقية من صوص الزبادي.