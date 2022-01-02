ربع كيلو من اللحمة وكوب زبادي حضري وليمة كبيرة تكفي 7 افراد وأكثر من صنف منوع

ربع كيلو من اللحمة وكوب زبادي حضري وليمة كبيرة تكفي 7 افراد الزبادي وربع كيلو من اللحمة المفرومة من المكونات التي تساعد على ربة المنزل على عمل وليمة كبيرة في حالة العزومات الكبيرة، حيث يمكن الكثير من الوصفات باستخدام اللحم المفروم، حيث تكون العزومة اقتصادية، ولكنها مليئة بالكثير من العناصر الغذائية والأصناف التي تناسب الكثير من الأذواق المختلفة، وبالتالي يمكن عمل الكثير من الوصفات التي تعتمد على اللحمة المفرومة، والجدير بالذكر، أنه في حالة إضافة بعض المكونات الاخرى يتضاعف حجم اللحمة المفرومة، مما يجعلها تناسب كميات كبيرة من الأفراد.

يعتبر هذين المكونين هما أساس الكثير من الوصفات التي يحبها الكثير من الناس، كما أنها تناسب الأذواق المختلفة المُحِبة للحمة المفرومة، ومن بين هذه الوصفات كل مما يلي:

يمكن عمل سلطة زبادي، مع القليل من محشي ورق العنب البارد، حيث يعتبر من المقبلات الباردة الشهية على السفرة.

إلى جانب ذلك، يمكن وضع الزبادي على اللحمة المفرومة التي يتم استخدامها في حشو الكبيرة، وعلى هذا تكون الكبيبة من الداخل هشة وطرية، ومن الخارج مقرمشة.

كما يمكن أن يتم إضافة الزبادي على سلطة اللحم المفروم مع الفاصوليا الحمراء، حيث يتم رفع القيمة الغذائية لهذا السلطة.

تعتبر أنواع الفتة التي ظهرت مؤخراً، من الوصفات التي تلفت إنتباه الكثير من الشباب، حيث يتم استخدام كل من الزبادي وربع كيلو من اللحمة المفرومة لعمل الوصفة، وذلك من خلال كل من: