طريقة عمل السوفليه في المنزل بمكونات بسيطة

طريقة عمل السوفليه في المنزل ، تحب كثير من السيدات تجهيز الحلويات في المنزل وخاصة التي لا تحتاج إلى وقت ومجهود كبير عند تجهيزها فى المنزل حيث تعتبر السوفليه من الحلويات التي لا تحتاج إلى وقت كبير عند تجهيزها في المنزل، وبالتالي يمكنك تجهيزها بمكونات سهلة وبسيطة، وتتميز هذه الحلوي بمذاقها الشهي واللذيذ، لهذا سوف نتعرف من خلال السطور القادمة على طريقة عمل السوفليه في المنزل بمكونات والخطوات المطلوبة.

طريقة عمل السوفليه

المكونات:

ملعقتين من الكاكاو ونصف ملعقة من الفانيليا

2 صفار بيض بيض بيض وقليل من الملح وقليل من عصير ليمون

ملعقتين من السكر وخمس ملاعق كبيرة من الشوكولاته المفرومه

ملعقة من الزبدة.

يتم تسخين الفرن على درجة حرارة 190 ثم نقوم بإضافة قليل من الزبدة في قالب السوفليه

نضيف القليل من الكاكاو بعد ذلك نقوم بإذابة الشوكولاته مع الزبدة من خلال عمل حمام ماء ساخن وتقليبها حتى تذوب الشكولاته تماماً.

اضافة القليل من الفانيليا على الشوكولاته.

نبدأ بوضع صفار البيض تدريجيا وتقليبها ثم يتم خفق بياض البيض مع الملح بشكل سريع

نقوم بإضافة القليل من الليمون.

نقوم بوضع البيض البيض علي خليط الشوكولاته وتقلب المكونات مع بعضها ويتم إضافة هذا الخليط في قوالب السوفليه ثم يتم وضعه في الفرن من 20 إلى 40 دقيقة على نار متوسطة حتى تنضج بعد ذلك يتم تقطيعها وتناولها وبالهناء والشفاء.

طريقة تحضير السوفليه في المنزلعمل السوفليه بدون بيض

المكونات

ملعقتين من الزبدة ونصف كوب من الكريمة المخفوقه وكوب من اللبن وكوب سكر ونصفه من الدقيق والسكر البودرة للزينة ونصف كوب من الشوكولاته الذائبه وملعقة من البن.

طريقة التحضير