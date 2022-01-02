طريقة عمل كرات البسبوسة بجوز الهند الشهية الذهبية

كرات البسبوسة الشهية تتواجد العديد من أنواع الحلويات العربية إلا أن البسبوسة تبقى أشهاها وأطعمها مذاقاً وهي حلويات شامية الأصل تُحضر من السميط والدقيق والسمن، وتتعدد أنواعها وأشكالها فمنها البسبوسة العادية والمحشوة والكرات وعلى الرغم من اختلاف أنواعها إلا أنها تتميز جميعها بالمذاق الرائع الذي يعشقه الكبار والصغار، ولهذا ترغب العديد من السيدات في التعرف على طريقة عمل كرات البسبوسة الشهية في المنزل وهذا ما سنتحدث عنه باستفاضة من خلال مقال اليوم وذلك في إطار تغطيتنا الشاملة لكافة المواضيع التي تهم المتابعين الكرام.

طريقة عمل كرات البسبوسة

تعد الحلويات واحدة من الأطباق الرئيسية التي تتواجد بصفة دائمة في المنازل ويطلبها الكبار والصغار وعلى الرغم من تنوعها وتعددها إلا أن طبق البسبوسة سيظل يمثل مكانة خاصة عند العديد من الأشخاص في منطقة الوطن العربي وخاصة كرات البسبوسة الشهية التي سنتعرف على طريقة تحضيرها من خلال السطور التالية.

تعتمد نجاح الوصفة على بعض الأسرار والتكات التي تجعلها مثل التي يتم تقديمها في المطاعم ومحال الحلويات وأهمها هو تقليب السميد جيداً مع المكونات الأخرى والحرص على امتزاج جميع المكونات مع بعضها.

ربع كيلو جرام من القشدة.

كوب واحد من الزبادي.

ملعقة طعام كبيرة من البيكنج بودر.

أربعة أكواب من سميد البسبوسة.

كوب كبير من السمن السائلة.

أربعة ملاعق طعام كبيرة من السكر.

ربع كيلو من جوز الهند المبشور.

مكسرات حسب الحاجة.

في وعاء عميق قومي بخلط السميد والزبدة والسكر والبيكنج بودر وقلبي جيداً حتى تتداخل جميع المكونات مع بعضها.

أضيفي الزبادي والقشدة والسمن إلى الخليط السابق واستمري في التقليب إلى أن تحصلي على عجينة شبه متماسكة القوام.

شكلي العجينة على شكل كرات ويمكنك حشوها بالزبيب أو جوز الهند ثم قومي برصها في صينية الفرن بعد دهن أرضيتها وجوانبها بالزبدة.

قومي بضبط درجة حرارة الفرن على 180 ° مئوية ثم ادخلي الصينية وانتظري حتى يكتسب سطح الكرات اللون الذهبي.

ثم قومي بإخراجها وتزيينها بالمكسرات المختلفة وقدميها لأسرتك بالهناء والشفاء.

مكونات كرات البسبوسةطريقة عمل كرات البسبوسة