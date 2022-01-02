طريقه عمل عجينه الحليب القطنية بكل سهولة وبساطة بمكونات موجودة في مطبخك

يجب الإشارة في البداية أن عجينة الحليب القطنية تعتبر من المعجنات التي يفضلها العديد من الأشخاص وترغب جميع ربات البيوت في تحضيرها في المنزل بكل سهولة، كما لا تحتاج إلى العديد من المكونات بل يمكنكم تحضيرها بكل سهولة في وقت قليل للغاية، بمكونات سهلة وغير مكلفة تماما، هناك العديد من الأطعمة حول هناك العديد من الأطعمة حول العالم، ولكل طبق طريقته الخاصة في التحضير والمكونات التي تضفي عليه طعمه الخاص، ومن بين الأطباق اللذيذة والمفضلة لدى العديد من الأشخاص المعجنات التي يتم تحضيرها على مدار السنة لأنها تتميز بالقدرة على تناوله في أي وقت ومكان، ويزود الجسم بالعديد من العناصر الغذائية حسب النوع المحشو في هذا المقال سنناقش طريقة عمل عجينة هشة للغاية وهي عجين قطني، كما سنناقش طريقة صنعها في المنزل بكل سهولة.

ثلاثة أكواب من الدقيق.

ملعقتان كبيرتان من البيكنج باودر.

ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية.

ثلاث ملاعق كبيرة من الحليب البودرة.

ملعقة كبيرة من السكر.

نصف ملعقة صغيرة من الملح.

نصف كوب من الزبدة.

ماء دافئ حسب الحاجة.

ضع الخميرة والسكر في نصف كوب من الماء الدافئ واتركها تعمل.

يضاف الدقيق والملح والبيكنج باودر في وعاء عميق ويقلب جيدا بملعقة.

أضيفي الزبدة المذابة إلى وعاء وقلبي المكونات حتى يمتص الدقيق الزبدة جيدًا.

نضيف نصف كوب من الخميرة مع العجن باليد، ثم غطي المكونات بالماء الدافئ واستمر في العجن لمدة ربع ساعة.

تُغطى العجينة بكيس طعام من النايلون وتوضع في مكان دافئ لمدة نصف ساعة قبل التخمير.

اعجن العجينة مرة أخرى لمدة خمس دقائق، غطيها مرة أخرى واتركيها لمدة ساعة.

نقطع العجينة إلى كرات صغيرة وتوضع على صينية خبز لبدء الحشو.

تقدم العجينة بعد حشوها بالحشوة المرغوبة.

المكونات

قطع دائريّة صغيرة من العجينة القطنية.

كوب من الجبن العكاوي المبشور.

سمسم للتزيين.

رشة زعتر جاف.

بيضة مخفوقة مع القليل من الزيت النباتي.