حضري الفول المدمس في المنزل أنضف وأوفر بأسهل الطرق والخطوات

يعد الفول المدمس من الأطباق المعروفة والشهيرة في مصر فهو من الأكلات الشعبية ، والتي يحبها الناس حيث يعتبر من الأطباق الأساسية في وجبة الإفطار بجانب الطعمية والباذنجان المخلل والخبز البلدي، فلا تخلو منه أي طاوله فهو يساعد الإنسان على الشعور بالشبع، فهو بديل اللحوم حيث يحتوي على بروتين فهو ذات قيمة غذائية عالية حيث تفيد الجسم ويحتاجها وخصوصا في شهر رمضان لأنه من أهم أنواع البقوليات ويعتبر من الأطباق الرئيسية في السحور وفي هذا المقال سوف نقدم لكم طريقة تحضير الفول المدمس بدلا من شرائه من الخارج.

كيلو من الفول البلدي.

حبة طماطم.

كوبان من العدس الأصفر.

معلقة كبيرة من الصلصة.

معلقة من عصير الليمون.

3 حبات من الجزر الأصفر.

بصلة كبيرة الحجم.

نقوم بغسل الفول جيداً ونقوم بنقعه في وعاء به ماء لمدة يوم ،ثم نقطع البصل والطماطم والجزر إلى قطع صغيرة .

نقوم بغسل العدس ونأتي بحلة ونضع بها جميع المكونات على نار هادئة ،ويفضل استخدام دماسة.

نترك الحلة على نار هادئة لمدة لمدة تصل إلى 3 ساعات ونضع الفول بها.

يجب النظر إليها والمتابعة حتى تنضج فإذا اكتملت تسويتها نطفئ النار عليها ونتركها بالجانب.

إذا لم تستوي نقوم بتزويدها بالماء المغلي ونضع عليها نص معلقة من الملح لأنه يساعد في تسويته سريعاً.

يجب أن تصبح حبة الفول عريضة وناعمة الملمس من الخارج عند شرائها.

يمكن أن نحتفظ بالفول المدمس في علب أو أكياس الثلاجة في الفريزر ونستخدمها في الفطور عندما تفك من الثلج.

نصف طبق من الفول المدمس.

بصلة صغيرة.

حبة طماطم متوسطة الحجم.

3 فصوص من الثوم.

قرن من الفلفل الأخضر الحار.

معلقتان من الزيت أو الزبدة.

رشة ملح وكمون.