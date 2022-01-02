كرات سميد حلى كرات بسبوسة الجاهزة طرية لطعم مميز خاص

كرات السميد الجاهزة حلى كرات بسبوسة الطرية بطعم جديد، الحلويات من أكثر المأكولات التي يرغب الكثير في تناولها خاصة الأطفال وتلجأ الأسرة إلى شراء الحلويات من الخارج ولكن مع ارتفاع الأسعار كثرت وصفات الحلويات التي تعد في منزل توفيرا للمال وتعطي نفس نتيجة حلويات المحلات، واليوم جئنا لكم بوصفة جديدة لحلى كرات سميد الناعم حلويات مميزة مزيج من البسبوسة الطرية على شكل كرات سهلة ومميزة وبسيطة يمكن أن تقدم في الحفلات والمناسبات والعزومات المختلفة، كما أن كرات سميد تتميز بسهولة تحضيرها ولا تحتاج إلى وقت أو جهد وتنال إعجاب كل أسرتك جربيها واستمتعي بدفء الشتاء مع مذاق خاص مع كوب من الحليب في صباح كوجبة خفيفة لا مثيل لها.

عدد 2 ونصف الكوب من دقيق الأبيض. عدد 3 بيض بحرارة المطبخ. 2 كوب ونصف الكوب من دقيق السميد الناعم. عدد 2 ملعقة صغيرة فانيليا بودر. نصف كوب من حليب رائب. نصف كوب زيت نباتي. 3/4 كوب جوز هند مبشور ناعم. عدد 2 ملعقة بيكنج بودر. كوب من الشربات الساخن.

في وعاء عميق نعجن البيض مع حليب مع الفانيليا مع الزيت وتخفق كافة مكونات جيدا بالمضرب اليدوي من أسفل لأعلى.

ثم نضيف عليهم دقيق سميد وجوز الهند مبشور وننخل فوقهم بيكنج بودر وتخلط تلك مكونات مع بعضها البعض جيدا برفق.

ثم بالتدريج ننخل الدقيق الأبيض على خليط مع العجن حتى تتكون معك عجينة ناعمة عند وضع الدقيق لا تضعي كل كمية ولكن تدريجيا.

لأن عجين يمكن أن تتماسك سريعا من دون أن تحتاج كل كمية الدقيق، فعندما تلاحظين أن العجين ناعمة طرية تكتفي بذلك مع عدم وضع الدقيق.

بعد ذلك يتم عمل كرات متساوية الحجم حوالي متوسطة القوام، ثم تغمس كرات عجينة في دقيق سميد ناعم وترص على صينية الخبز مبطنة بورق الزبدة.

وتدخل الفرن الساخن على حرارة 200 درجة وترك حتى تأخذ لون ذهبي، بعد أن تخرج من الفرن يصب عليها شراب ولابد من أن يكون شربات ساخن.

يمكن رش عليها جوز الهند أو مكسرات مبشورة أو حتى صوص شوكولاته للتزيين فقط على الوجه، وتقدم كرات سميد حلى بسبوسة حلواني رائعة.

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كرات السميد أو حلى جوز الهند تعد في المنزل بسهولة ولا تحتاج إلى وقت أو جهد كما يمكن أن نحضر كرات سميد بخفق المكونات وتجهيزها من دون فرن وتلك هي الطريقة أو الوصفة التركي لعمل حلى كرات السميد، مع أستخدام عدد من المكونات بمقادير محددة حتى تضبط الطعم والقوام.

عدد 2 كوب دقيق سميد ناعم. عدد 2 كوب حليب مكثف محلى. نصف كوب جوز هند مبشور. كوب من القشطة الجاهزة. كوب جوز هند للتزين الخارجي.

مكونات كرات سميد