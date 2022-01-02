طريقة عمل قرص بالسمسم والسكر في البيت خطوة بخطوة ذي الجاهزة

طريقة عمل قرص بالسمسم والسكر من الكلمات التي يزداد البحث عنها باستمرار من قبل الأمهات، وتحديداً في تلك الأجواء الشتوية التي تحتاج إلى معجنات ومخبوزات يتم تناولها مع كوب الشاي، وتتميز وصفة القرص بالسمسم والسكر بطعمها الخطير الذي لا يقاوم وقوامها الهش من الداخل، وبخلاف كل هذا سهولة تحضيرها في البيت بكل سهولة ذي الجاهزة تماماً، ومن خلال موقعنا ثقفني قررنا أن نستعرض عليكم متابعينا الأعزاء طريقة عمل القرص بالسمسم والسكر فتابعونا.

طريقة عمل القرص بالسمسم والسكر

تلك الوصفة المذهلة عرفت منذ سنوات بعيدة، وتربى الكثير من الأجيال على تناولها في وجبة الإفطار أثناء النزول للمدارس، والآن تحاول الأمهات استرجاع كل تلك الذكريات مع أبنائها، حيث أنها من الوصفات ذات القيمة الغذائية العالية لما تحتويه من مكونات بها فيتامينات ومعادن يحتاج لها الجسم.

كيلو دقيق أبيض للمخبوزات.

نصف كأس زيت.

نصف كأس سمن.

كأس ونصف ماء دافئ للعجن.

ملعقة كبيرة خميرة.

ملعقة كبيرة بكينج بودر.

ملعقة كبيرة سكر.

سمسم.

كيس فانيليا.

نحضر وعاء مناسب للعجن وننخل فيه الدقيق مع البيكنج بودر ونلقبهما، ونضيف له السكر ويقسم الخليط قسمين.

نأخذ قسم منهما ونضيف عليها مقدار الماء الدافئ والخميرة، وتعجن المكونات جيداً حتى تلتم العجينة وتترك في مكان دافئ لمدة نصف ساعة ترتاح.

بعد ذلك نضيف القسم الأخر من الدقيق للعجين مع الزيت والسمن والفانيليا، ونستمر في العجن لتتماسك العجينة من جديد.

تقطع العجينة لكرات متوسطة الحجم وترص في صينية مدهونة بالزيت، وتغطى من خلال فوطة نظيفة وتترك قليلاً تتخمر.

نقوم بوضع مقدار ملعقة من السكر داخل كل كرة ونكورها من جديد، ويمكن الاستغناء عن تلك الخطوة حسب الرغبة.

تترك القرص في مكان دافئ لترتاح، وقبل دخولها الفرن نضغط عليها قليلاً ويرش السمسم عليها بغزارة.

ندخل قرص السمسم والسكر الفرن على درجة حرارة متوسطة لينضج ويأخذ اللون الذهبي المميز.

ملحوظة: يمكن حشو القرص بأكثر من حسو سواء العجوة أو الملبن وغيرها وبألف هنا.

كيلو دقيق.

نصف كوب سمن.

نصف كوب زيت.

2 كوب لبن رايب.

ملعقة كبيرة خميرة.

ملعقة صغيرة بكينج بودر.

ملعقة كبيرة سكر.

على نار متوسطة نضع السمن في وعاء ليذوب ويرفع من على النار ويترك جانباً.

نضيف مقدار الزيت للسمن ونقلبهما معاً.

ننخل الدقيق ونضيف عليه البيكنج بودر والخميرة ونقلبهما، ثم نضيف له اللبن ونعجن المكونات جيداً لتتكون عجينة طرية.

تغطى العجينة وتترك في مكان دافئ لتتخمر جيداً ساعتين.

تشكل العجينة لكور متوسطة الحجم وتترك ساعة تتخمر.

ندهن صينية بالسمن ويرص فيها القرص بعد الضغط عليها قليلاً.

ندخل القرص الفرن لمدة 20 دقيقة على نار هادئة لتنضج تماماً.

3 كوب دقيق.

نصف كأس سمن.

كأس زبادي.

قطعة من الخميرة البيرة.

رشة ملح.

ملعقة صغيرة سكر.

ماء دافئ للعجن.

يتم تذويب الخميرة مع السكر والقليل من الماء الدافئ في وعاء، ويترك الخليط جانباً ليتفاعل.

في وعاء نقلب الدقيق مع الملح والسمن والزبادي ونعجنهما.

نضيف مزيج الخميرة للمكونات، ونعجن المكونات جيداً لتتكون عجينة طرية.

تقسم العجينة لكرات صغيرة الحجم وتترك لمدة خمسة دقائق لترتاح.

تفرد كرات العجينة في صينية مدهونة بالسمن، وندخلها الفرن على درجة حرارة 180 لمدة 20 دقيقة لتنضج.

كيلو دقيق.

رشة ملح.

2 ملعقة كبيرة خميرة.

كأس لبن.

نصف كأس زيت.

ملعقة كبيرة سكر.

كأس جبنة فيتا.

نصف كأس سمسم.

كأس ماء دافئ.

نقلب الخميرة مع كأس لبن وملعقة السكر حتى يذوبا، ويترك المزيج جانباً ربع ساعة لتتخمر.

نخلط الدقيق مع الملح والزيت جيداً، ثم نضيف الخميرة ونستمر في العجن مع إضافة الماء حسب احتياج العجينة، ونعجن لتكون عجينة طرية.

تترك العجينة في مكان دافئ لتتخمر لمدة ساعة.

تقطع العجينة لدوائر صغيرة الحجم، ونضع في كل واحدة مقدار من الجبنة، ونغلقها جيداً ويدهن الوجه باللبن ويرش بالسمسم.

ترص القرص في صينية الفرن وتترك قليلاً لترتاح، ثم ندخلها الفرن لتنضج.

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