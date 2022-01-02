مش هتشتري الجاهز بعد الآن.. بملعقة نشا حضري روج الشفايف الثابت الساحر بمكونات طبيعية 100% بألوان مختلفة وجذابة

من الممكن لكل سيدة أن تقدم على تحضير أفضل نوع من أنواع روج الشفاه الطبيعي، والذي يعمل على التحسين التام من مختلف الأمراض والأعراض التي قد تعاني منها الشفاه، ومن خلال الآتي من الفقرات القادمة نتعرف بالتفصيل على أهم المعلومات التي تتعلق بوصفة روج الشفتين الطبيعي والذي يخلو تماما من تواجد أي نوع من أنواع المواد الكيميائية والتي قد تتسبب في الكثير من الأعراض السلبية على الشفتين، وعبر ما يلي من سطورنا القادمة نوفر بيان كامل عن الوصفة، وطريقة تحضيرها وأهم المكونات التي من الممكن أن تساعد في التحضير لوصفة الروج الطبيعية المعززة لرطوبة الشفتين.

طريقة إعداد الروج الطبيعي في البيت

الروج الطبيعي يعتبر من أفضل المستحضرات والتي من الممكن أن تساعد في الحصول على الشفاه خالية تماما من التشقق أو من الجفاف، حيث تعتبر صفة من الروج الطبيعي من أهم الوصفات الطبيعية والتي من الممكن أن تكون وقاية تامة للجلد من الكثير من العيوب، ومن خلال مكونات بسيطة نستطيع تحضير أفضل نوعيات الروج الطبيعي والتي تمنح الشفاه أفضل نوع كما تقيها من أي تعرض للجفاف أو الالتهاب حيث أن مستحضرات الأرواج الطبيعية تعد آمنة على الجلد ولا تمتلك أي أثر سلبي على الجلد.

مكونات صناعة الروج الطبيعي في البيت

من الممكن أن نحضر وصفة الروج الطبيعية من خلال الاستعانة بالآتي من المكونات القادمة:

ملعقتان من مكون الفازلين المرطب.

القليل من مكون زيت اللوز الحلو.

قطرات من زيت الياسمين.

ملعقة من النشا.

لون غذائي صحي أي لون مفضل.

ملعقة من الفانيليا.

ملعقة من الفانيليا. ملعقة صغيرة ماء الورد.

طريقة التحضير

تحضير الروج يتم من خلال استعمال المكونات السابقة مع اتباع الآتي من الخطوات القادمة لتحضير أفضل نوع من نوعيات الروج: