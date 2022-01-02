بملعقة فازلين افردي شعرك الخشن لخيوط حرير اقوي كيراتين طبيعي للشعر خلال ساعتين

فرد الشعر الخشن بالفازلين، أفضل طريقة لفرد الشعر باستعمال مكون الفازلين سهلة التحضير بمكونات بسيطة، وغير مؤذية لخصلات الشعر مثل الكريمات الكيميائية المستخدمة في الفرد للشعر، ومن خلال الآتي من تلك الفقرات نقدم توضيح لأهم المكونات التي من الممكن أن تكون متفاعلة بشكل جيد مع الفازلين ومتجانسة معه في التركيبة للحصول على أفضل تأثير فرد من مكونات ومقادير كلها طبيعية وخالية من الإضافات الكيميائية المدمرة للشعر وإليكم عبر السطور القادمة أهم المكونات الأساسية لأفضل نوعيات كيراتين الشعر الطبيعية مع بيان الطريقة واجبة الاتباع للتحضير السريع لتلك الوصفة المتميزة.

فرد الشعر الخشن بالفازلين

أفضل الخلطات التي تساعد في عمل فرد ممتاز للشعر وبدون كيماويات، فقط بالإمكان تحضير المكونات، ومن ثم البدء في تركيب الخليط وبعدها تصبح الخلطة جاهزة للتطبيق على الشعر حيث تعتبر تلك الوصفة الطبيعية لها أثر مميز على الشعر الخشن كما أنها تقضي تمام على أي تجاعيد قد تكون متواجدة على الشعر، وبالنسبة للمكونات فتكون مواد طبيعية مع زيوت غنية بالفيتامينات والمعادن ذات الأهمية لفروة الرأس، ولا غنى عنها لتغذية الشعر ومنحه مختلف الخصائص الظاهرية المطلوبة والتي من أهمها نعومة السعر والتخلص من تجاعيده، وتعتبر الطريقة آمنة على الشعر، وإليكم عبر فقرتنا الآتية مكونات الخليط المضبوطة لعمل كيراتين فازلين مميز.

مكونات إعداد خليط الفازلين لفرد الشعر

المقادير الطبيعية والتي من الممكن أن يتم تركيبها مع الفازلين للحصول على أفضل الوصفات الطبيعية والتي لها دور فعال في حماية الشعر وتحسين شكل خصلاته، وإليكم المقادير بمزيد من التفصيل.

ملعقة من الفازلين.

ملعقة من زيت الزيتون.

ملعقة من زيت السمسم.

ملعقة من النشا.

ملعقة من الدقيق الأبيض.

ملعقة من زيت الخروع.

طريقة التحضير

الطريقة التي من الممكن أن نحضر بها خليط الفازلين بسيطة تعتمد على الخطوات التالية: