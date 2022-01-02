حضري كريم ميبو والنشا السحري لتبيض البشرة والمناطق الغامقة بالجسم من أول استعمال

كريم ميبو والنشا، تبيض البشرة باستعمال مكون وخليط كريمي رائع يعد مزيج ممتاز ما بين الكريم ميبو الشهير والمستخدم للتحسين من طبيعة البشرة مع كمية مناسبة من مكون النشا المستعمل في علاج الكثير من العيوب على البشرة، وبالنسبة للطريقة التي من الممكن أن تتبع للحصول على تركيبة ممتازة من هذين المكونين تعتمد على بعض المكونات الأخرى والتي تعمل على تعزيز لون البشرة وحمايتها من التشقق والجفاف وتعتبر تلك الطريقة ممتازة للحصول على البشرة نقية وخالية من التجاعيد بشكل طبيعي آمن وبدون أي أضرار أو آثار جانبية على الجلد وإليكم من خلال الآتي من مجمل ومستعرض الفقرات القادمة البيان الكامل عن أهم المعلومات حول استعمال الكريم وطريقة تطبيقه والمكونات الأساسية التي تدخل في عمل وتحضير تلك الوصفة المنزلية المبيضة للوجه.

كريم ميبو والنشا السحري لتبيض البشرة

تعتبر تلك التركيبة آمنة تماما على الجلد ومن بين أهم مزاياها أنها تصلح لكل أنواع خلايا البشرة وأهمها خلايا البشرة الدهنية والحساسة والمختلطة، ومن خلال مكوني ميبو والنشا مع بقية المكونات تنتج التركيبة الفعالة والتي من خلالها من الممكن أن يتم الحصول على أفضل خليط سهل التطبيق على الجلد ويحافظ على البشرة من التعرض للبهتان والاصفرار وتقليل ظهور الندبات والحبوب على الوجه حيث أن التركيبة تعمل على تحقيق الآتي:

تعقيم البشرة تماما من الجراثيم والبكتيريا التي تتسبب في ظهور الحبوب.

البشرة تكون خالية من أي ملوثات بفضل تلك التركيبة.

تركيبة ميبو والنشا تعزز نضارة الجلد بقدرتها على تجديده طبيعيا.

المساعدة في التخلص من مشكلة عدم توحد لون خلايا الجلد.

إزالة البقع والتصبغات تماما من البشرة.

الحفاظ على رطوبة الجلد وحمايته من الجفاف.

ملعقة من مستحضر ميبو.

ملعقة نشا.

ملعقة زيت زيتون.

ماء ورد.

عصير ليمون.

ملعقة فازلين.

نستخدم بولة نظيفة جافة.

نذيب الفازلين ونقوم بخلطه مع ميبو.

بعد ذلك تتم إضافة كمية النشا المتوفرة.

إضافة الليمون وماء الورد مع التقليب.

الخليط يطبق مرتين بالأسبوع ويبقى على خلايا الجلد عشر دقائق.

مكونات إعداد كريم ميبو والنشا السحريطريقة التحضير