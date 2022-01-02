معجزة الخل لإزالة شعر الوجه والجسم بدون ألم وتبيض فوري للمناطق الحساسة

إزالة الشعر الزائد بالخل، فيما يلي من فقراتنا نتعرف بالتفصيل على أهم ما يمكن استعماله مع الخل لعمل وصفته الممتازة والتي من خلالها يكون من السهل جدًا أن يزال الشعر وبدون التعرض لأي مشكلة جلدية، حيث أنه من الممكن أن يتم استعمال مكون الخل مع بعض الزيوت الطبيعية والمكونات والمقادير التي تتوفر بالمنزل لعمل أفضل تركيبة طبيعية قادرة على الإزالة التامة للشعر من سطح الجلد وهذا ما يمكن إتمامه من قبل أي سيدة في منزلها ومن دون اللجوء لمركز تجميل وفي غضون دقائق ستكون بشرتكِ ناعمة وخالية من أي تواجد للشعر، ومن خلال الآتي من الفقرات والتي تشتمل عليها سطورنا التالية نقدم عرضًا مفصلًا عن تلك الطريقة الطبيعية والمستخدمة في الإزالة التامة للشعر ومن جذوره، وإليكم أيضًا المكونات وطريقة الاستعمال والتحضير.

إزالة الشعر الزائد بالخل

الخل يعد من المكونات الطبيعية والتي لها دور فعال في الحصول على أفضل ملمس للجلد بعد الإزالة التامة للشعر ومن جذوره، حيث يعد الخل واحد من بين الأحماض المتوفرة بالمنزل وتركيزه لا يتعدى الأربعة في المائة أي أنه يعد آمنًا على صحة الجلد، وبالنسبة لطريقة الاستعمال والتحضير فتكون بالاعتماد على ما يتوفر في تلك الوصفة من مكونات تعزز من دور الخل في التخلص التام من الشعر وبأقل وقت ومن دون أي أثر سلبي على البشرة، والمكونات تكون كما يلي:

ملعقة من الخل.

ملعقة من الملح.

ملعقة من زيت لزيتون.

ملعقة من الفازلين.

ملعقة بودرة ترمس.

ملعقة من النشا.

ملعقة من الدقيق.

ماء الورد.

قطرات من الليمون.

الخل يسهل مزجه مع بقية المكونات في وعاء ملائم مع ضرورة أن يذاب الفازلين أولًا ثم بعد

ذلك يمزج مع الخل وتضاف كل المكونات النشوية مع ماء الورد والليمون والزيوت مع التقليب الجيد لكل المكونات مع بعضها البعض.

للحصول على كريم إزالة الشعر بالخل، ويتم تطبيقه يكون على الجلد بعد تنظيفه ليترك ربع سعة على البشرة ثم يزال الخليط ومعه الشعر الزائد.

مكونات خليط الخل لإزالة الشعرطريقة التحضير