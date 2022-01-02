أسرع وأفضل طريقة لعمل الميلفيه في البيت بمكونات بسيطة واقتصادية والطعم جنان

الميلفيه هو نوع من الحلويات يمنية الاصل، ولكنها قد انتشرت بشكل كبير في العديد من البلاد، وأحبها الكثير من الناس، يتكون الميلفية من ثلاث طبقات أو أكثر يتم تزينها بالكستر أو المربي، أو الشيكولاته السيحة، أو القشطة، ويتم تقديمها في المناسبات عادتًا بجانب الجاتوهات والتورت، ويمكن تجهيز الميلفيه في المنزل بخطوات بسيطة.

طريقة عمل الميلفية في المنزل

الميلفية يعتبر نوع مختلف في الشكل والطعم عن أنواع الحلويات الأخرى التي اعتدنا على تناولها، ولذلك فهو مفصل لدى الكثير من الناس، والآن بدلًا من شرائه جاهز من المحلات، يمكن تجهيزه بشكل وطعم افضل من المحلات بالإضافة إلى مكونات مضمونة وآمنة على صحة اولادنا، وطريقة التحضير هي كالاتي:

كوبين من الدقيق الأبيض.

ملعقتين من الزبد.

رشة من الملح.

ملعقتين من السكر.

ملعقة واحدة من عصير الليمون الطبيعي

صفار بيضة واحدة.

أربع ملاعق من الزيت النباتي.

نصف كوب من الماء الفاتر.

مكونات عمل الميلفية

مكونات الكريم باتسري

ملعقتين كبار من الدقيق.

ملعقتين من السكر أو اكثر حسب الرغبة.

ملعقة ونصف من الفانيليا.

اربع ملاعق كبار من اللبن الحليب.

رشة ملح.

صفار عدد لا يقل عن خمس بيضات.

ملعقة كبيرة من الزبدة.

احضري بولة عميقة.

أضيفي بها الدقيق، والسكر.

اخلطي المكونات وأضيفي الملح، والزبدة الذائبة بعض الشيء بدرجة حرارة الغرفة.

أضيفي الخل والماء بعد ذلك.

اعجني المكونات جيدًا.

استمري في العجن حتى الحصول على عجينة متماسكة.

قومي بتغطية العجينة، ثم قومي بتركها داخل الثلاجة مدة لا تقل عن ساعة.

اخرجي العجينة، رشي الرخامة بالدقيق.

افردي العجينة على الرخامة جيدًا.

ضعي الزبدة ولكن على جوانب العجينة فقط.

لمي العجينة من الجوانب وهي مفرودة، ثم ضعيها في الثلاجة مرة أخرى.

اتركيها لمدة ربع ساعة.

أعيدي هذه العملية لا تقل عن ثلاث مرات.

افرديها آخر مرة على الرخامه وقطعيها مستطيلات مناسبة الحجم.

قومي بثقب هذه الشرائح بالشوكة قبل وضعها داخل الفرن.

رصي هذه الشرائح في صينية وتدخل الفرن على درجة حرارة ١٨٠ درجة، اتركيها في الفرن حتى تصبح ذهبية.

اخرجي الشرائح برفق، قومي بحشو الطبقات بكريمة باتسري بعد تحضيرها، وذلك من خلال تسخين الحليب مع الفانيليا والملح، والزبدة ايضًا، وبعد الغليان ارفعي الخليط من النار وإضافة باقي المكونات بسرعة مع التقليب السريع حتى تتماسك وتصبح كريمية القوام.

يتم حشو الميلفية، وتزين وجه الميلفي بالسكر البودرة أو القشطة أو المربي.

طريقة التحضير