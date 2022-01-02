طريقة عمل دجاج تكا مشوي بالخلطة السرية

الدجاج المشوي يعد وجبة شهية ولذيذة ومشهورة على السفرة المصرية والعربية، وهي تعد صحية للغاية لعدم تواجد نسبة من الدهون بها قد تكون لا يوجد بها أي نسبة من الدهون، ويفضل تناولها بجانب السلطات والمقبلات والبطاطس المقرمشة والأرز أو المكرونة بكل أنواع وأشكال مختلفة لطهيهم، فهي ايضاً مناسبة جداً لفترات الدايت لكونها خفيفة وقليلة السعرات الحرارية، واليوم سوف نتناول طريقة مبتكرة لعمل الدجاج المشوي الأ وهو دجاج تكا مشوي يعد طريقة مبتكرة وجديدة وتتبيلة سرية تعطي مذاق رائع وشهي للغاية، وسوف نتناول في الاسطر الأتية طريقة سهلة وبمكونات متوفرة في كل مطبخ عمل دجاج تكا مشوي.

دجاجة متقطعة اربع قطع.

كوب من الزبادي خالي الدسم.

2 ملعقة كبيرة زعتر.

2 ملعقة كبيرة بابريكا.

ملعقة كبيرة من الزنجبيل المبشور.

2 ملعقة كبيرة من الثوم.

4 ملاعق كبيرة من الخل.

ملعقة صغيرة حبهان بودر.

ملعقة صغيرة كمون.

ملعقة صغيرة كزبرة جافة.

ملح.

فلفل أسمر.

4 ملاعق كبيرة من صلصة الطماطم.

2ملعقة كبيرة زيت زيتون.

نقوم نغسل الدجاج وتقطيعه إلي اربع أجزاء ونزع الجلد وعمل فتحات به بواسطة سكين حاد. لمساعدت الدجاج على التشرب من التتبيلة و سهولة النضج. تمزج مكونات التتبيلة مع بعض حتى تتجانس ونضع بها قطع الدجاج و تترك في التتبيلة على الاقي 3 ساعات. يفضل ترك الدجاج في التتبيلة ليلة كاملة للحصول على مذاق شهي وغنى. تشوي الدجاج في فرن حار على شبك أو صينية مغلفة بورق فويل وبعد النضج نشعل الشواية وبقوم بإزالة ورق الفويل حتي تأخد الدجاج لون ذهبي. يفضل تغطية الدجاج بورق الفويل مرة أخري ولاكن بعد خروجها من الفرن مباشرة لإعادة توزيع السوائل بداخلها و طراوتها.

يجب عمل فتحات بالسكين في الدجاج تضمن هذة الخطوة امتصاص الدجاج للتتبيلة بشكل جيد ويساعد ايضاً على ضمان النضج بشكل ممتاز يجب ترك الدجاج في التتبيلة ليلة كاملة للحصول على مذاق غني بكل العناصر المتواجدة في التتبيلة او على الأقل ثلاث ساعات. يجب تغظية الدجاج وقت وجوده في الفرن بورق الفويل لتنضج أسرع.

مقادير دجاج تكا مشوي:طريقة تحضير دجاج تكا مشوي:نصائح للحصول على دجاج مشوي كامل النضج وبنكهة ممتازة: