أخير جبتكلم السر ...طريقة عمل الكعك الناعم السادة والمحشى دايب دوب بمقادير مضبوطة جدا

عمل الكعك الناعم السادة والمحشى، يعد الكعك الناعم من الأكلات المحبوب تناولها كما هو المعروف خاصةً في الأعياد أو خارجها ولكن مع غلاء الأسعار يعاني الكثير من صعوبة شراء الكعك الجاهز من المتاجر بالرغم من أنه يوفر الوقت والمجهود الكبير في عمل الكعك وتسويته ولذلك سنقدم طريقة عمل الكعك الناعم فى المنزل بأقل تكلفة ومجهود كما أنه بطعم رائع كالمحلات.

عمل الكعك الناعم السادة والمحشى

يحب الكثير تناول الكعك الغير محشي وهو يحضر بمكونات بسيطة وهي:

مقدار كيلو من الدقيق.

كيس بيكنج بودر.

كوب من الماء.

كيلو إلا ربع من السمن.

نصف كوب سكر بودر.

رشه ملح.

ملعقة من ريحة الكعك.

ربع كوب من السمسم.

نصف كوب من اللبن.

نحضر وعاء عميق ونضع به الدقيق الأبيض مع السكر وريحة الكعك والسمسم والبيكنج بودر والسكر.

نخلط المكونات مع بعضها ثم نضيف السمنة بالتدريج ونستمر في التقليب حتى تتجانس المكونات.

نقوم ببث العجين بكف اليد حتى نحصل على قوام عجين الكعك الناعم.

نقوم بإضافة اللبن ونقوم بالعجن مع باقي المكونات حتى تصبح متماسكة.

نغطي العجينة ونتركها ترتاح لمدة ساعة.

نقوم بتشكيل في شكل دوائر صغيرة ونقش وجهها حسب الرغبة.

نحضر الصاج وندهنه بالسمن وترص به الكعك ونضعه في الفرن على درجة حرارة هادئة حتى ينضج.

مقادير المطلوبة لعمل الكعك الناعم السادةطريقة تحضير عمل الكعك الناعم السادةطريقة عمل الكعك الناعم المحشي بالملبن

مقادير عمل الكعك الناعم المحشي بالملبن

كيلو من الدقيق.

نصف كيلو من السمن.

كوبين من الماء الدافئ.

ربع كوب سمسم.

ربع كوب من السكر.

ملعقة ريحة كحك.

نصف كيلو ملبن قطع.

ملعقتين سمنة بلدي.

ملعقة سمسم.

نحضر وعاء ونضع به الدقيق وريحة الكعك ثم نضيف السمسم مع السمنة الذائبة.

نخلط المكونات ثم نضيف السكر ونستمر في العجن حتى نحصل على قوام ناعم.

نقوم بتغطية العجين ونتركه لمدة نصف ساعة.

نقوم بتجهيز الحشو حيث نحضر وعاء نضع فيه السمنة على النار ثم نرفعها ونضيف الملبن والسمسم ونقلب.

نحضر العجين ونشكله في حجم قطعة الكعك ثم نحشيها من الداخل بقطعة من الملبن.

نرص الكعك في الصاج ونضعه في الفرن حتى ينضج.

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