طريقة عمل الكبة الشامية على أصولها بدون ما تفك بأسرار أشهر المطاعم

طريقة عمل الكبة المقلية، مكونات الكبة غير مكلفة، تقدم الكبة في المناسبات المتنوعة، يفضل الكبة العديد من الأشخاص وذلك يرجع إلى نكتها اللذيذة، تختلف وصفات الكبة، أشهر وصفات الكبة هي الكبة المشوية وصفة الكبة السورية المشهورة، وفيما يلي سنوفر ليكم أسهل طريقة لعمل الكبة بدون ما تفك.
- أربعمائة جرام من البرغل.
- مائتين جرام من اللحم المفروم.
- ثلاث ثمرات من البصل.
- ستة ملاعق من زيت الزيتون.
- ملح وفلفل أسود.
- مائة جرام من الماء.
- يجب أن نقوم بوضع البرغل في الماء لمدة تتراوح ما بين ثلاثين إلى أربعين دقيقة ونضيف إلى الماء الفلفل الأسود والملح بالإضافة إلى البصل.
- نخلط المكونات أكثر من مرة باستخدام المفرمة الكهربائية.
- نعد حشوة الكبة من خلال وضع البصل على النار مع إضافة زيت الزيتون والملح والفلفل الأسود واللحم المفروم.
- نأخذ قطعة من البرغل ونضع بها الحشو ويجب أن نتأكد من إغلاقها جيداً.
- نرش في وعاء زيت الزيتون ثم نضع الكبة ونتركها في الفرن إلى حين تسويتها.
- كيلو من اللحم المفروم.
- نصف كيلو من البرغل.
- بيضة.
- نصف كيلو من الحليب الرائب.
- نصف كوب من الماء.
- كوب من مرق الدجاج أو اللحم.
- ثلاثة ملاعق من زيت الزيتون.
- ملعقة من الثوم المفروم.
- ملعقة من النعناع الجاف.
- ملح وفلفل أسود.
- ثمرة من البصل.
خطوات تحضير الكبة السورية
- نقوم بتنظيف البرغل بالماء ثم نضيف إلى البرغل الماء ونتركه لمدة لا تقل عن ساعة.
- نضيف البرغل إلى الفرامة الكهربائية مع اللحم بالإضافة إلى الملح والفلفل الأسود والبصل.
- نخلط المقادير ثم نضع البصل في وعاء على النار مع زيت الزيتون لكي نحضر حشوة الكبة ونضيف اللحم والملح والفلفل الأسود والبصل حتى تنضج المقادير.
- نأخذ قطعة من الكبة ثم نقوم ونضع بداخلها الحشوة.
- نحضر وعاء ونضع به زيت الزيتون ونضع الكبة في الوعاء ثم ندخل الكبة الفرن حتى تنضج.
- نضع الحليب الرائب مع البيضة في وعاء على النار.
- نضيف المرق إلى الحليب مع مراعاة التقليب المستمر حتى يصل إلى مرحلة الغليان.
- نضع الكبة في الحليب ثم نتركها.
- نقوم بوضع زيت الزيتون في إناء آخر ثم نضيف الثوم.
- عندما يتغير لون الثوم يتم إضافته إلى الحليب الرائب مع الكبة ونضيف النعناع الجاف ونترك الوصفة حتى تنضج.
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طريقة عمل الكبة المقلية، مكونات الكبة غير مكلفة، تقدم الكبة في المناسبات المتنوعة، يفضل الكبة العديد من الأشخاص وذلك يرجع إلى نكتها اللذيذة، تختلف وصفات الكبة، أشهر وصفات الكبة هي الكبة المشوية وصفة الكبة السورية المشهورة، وفيما يلي سنوفر ليكم أسهل طريقة لعمل الكبة بدون ما تفك.
- أربعمائة جرام من البرغل.
- مائتين جرام من اللحم المفروم.
- ثلاث ثمرات من البصل.
- ستة ملاعق من زيت الزيتون.
- ملح وفلفل أسود.
- مائة جرام من الماء.
- يجب أن نقوم بوضع البرغل في الماء لمدة تتراوح ما بين ثلاثين إلى أربعين دقيقة ونضيف إلى الماء الفلفل الأسود والملح بالإضافة إلى البصل.
- نخلط المكونات أكثر من مرة باستخدام المفرمة الكهربائية.
- نعد حشوة الكبة من خلال وضع البصل على النار مع إضافة زيت الزيتون والملح والفلفل الأسود واللحم المفروم.
- نأخذ قطعة من البرغل ونضع بها الحشو ويجب أن نتأكد من إغلاقها جيداً.
- نرش في وعاء زيت الزيتون ثم نضع الكبة ونتركها في الفرن إلى حين تسويتها.
- كيلو من اللحم المفروم.
- نصف كيلو من البرغل.
- بيضة.
- نصف كيلو من الحليب الرائب.
- نصف كوب من الماء.
- كوب من مرق الدجاج أو اللحم.
- ثلاثة ملاعق من زيت الزيتون.
- ملعقة من الثوم المفروم.
- ملعقة من النعناع الجاف.
- ملح وفلفل أسود.
- ثمرة من البصل.
خطوات تحضير الكبة السورية
- نقوم بتنظيف البرغل بالماء ثم نضيف إلى البرغل الماء ونتركه لمدة لا تقل عن ساعة.
- نضيف البرغل إلى الفرامة الكهربائية مع اللحم بالإضافة إلى الملح والفلفل الأسود والبصل.
- نخلط المقادير ثم نضع البصل في وعاء على النار مع زيت الزيتون لكي نحضر حشوة الكبة ونضيف اللحم والملح والفلفل الأسود والبصل حتى تنضج المقادير.
- نأخذ قطعة من الكبة ثم نقوم ونضع بداخلها الحشوة.
- نحضر وعاء ونضع به زيت الزيتون ونضع الكبة في الوعاء ثم ندخل الكبة الفرن حتى تنضج.
- نضع الحليب الرائب مع البيضة في وعاء على النار.
- نضيف المرق إلى الحليب مع مراعاة التقليب المستمر حتى يصل إلى مرحلة الغليان.
- نضع الكبة في الحليب ثم نتركها.
- نقوم بوضع زيت الزيتون في إناء آخر ثم نضيف الثوم.
- عندما يتغير لون الثوم يتم إضافته إلى الحليب الرائب مع الكبة ونضيف النعناع الجاف ونترك الوصفة حتى تنضج.