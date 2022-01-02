هاتي كوب واحد من سميد البسبوسه وهقولك سر من أسرار الحواني في عمل البسبوسة بطريقة اقتصادية في 10 دقائق بس

سر من أسرار الحواني في عمل البسبوسة بطريقة اقتصادية، تعتبر البسبوسة من أسهل وأشهى وأطيب الحلويات في الشرق والغرب، ولا يمكن الاستغناء عنها في الأفراح والمناسبات كما أنها تكون مكلفة عند شرائها جاهزة فهي لا تحتاج إلى مكونات كثيرة لذا اليوم سنقدم لكم أسهل وصفات عمل البسبوسة في المنزل.

أسرار الحواني في عمل البسبوسة بطريقة اقتصادية

سوف نقدم لكم مكونات وطريقة تحضير البسبوسه بطريقة سهله وبسيطة

عدد 2 بيضة.

عدد 1 كوب ونصف دقيق سميد.

عدد ملعقة صغيرة فانيليا.

نصف كوب من الزيت.

قشطه فلاحى.

عدد 1 ملعقة بيكينج بودر.

عدد 2 ملعقة كبيرة من السكر.

شربات.

مكونات عمل البسبوسة في البيت

نقوم بوضع كل من البيض والسكر والفانيليا في وعاء ونخلطهم جيداً.

ثم نضيف عليهم كل من الزيت والقشطة ونقلب جيدًا.

ثم نضيف كل من الدقيق السميد والبيكنج بودر ونقلب جيداً حتى نحصل على قوام لين.

نقوم بتسخين الفرن مسبقاً على درجة حرارة 200 درجة.

نضع العجينة في صينية مدهونة بالزيت ومنخفضة الأطراف .

نقلل درجة حرارة الفرن ل 180 درجة ونضع الصينية.

ثم نتركها لمدة 30 دقيقة حتى تنضج صينية البسبوسة ويصبح لونها ذهبيا، فور خروجها نضع عليها شربات الحلويات البارد، تقطع وتقدم وبالهناء والشفاء.

طريقة تحضير البسبوسة في البيت

طريقة عمل البسبوسة بمكونات اقتصادية

سوف نقدم لكم طريقة اخري لعمل البسبوسة في البيت

عدد 2 كوب من دقيق السميد.

عدد 1 كوب من السكر الأبيض الناعم.

عدد 1 كوب من اللبن.

نصف ملعقة بيكينج بودر.

رشه بشر ليمون.

لوز أو سوداني لتزين.

شربات حلويات.

مكونات تحضير البسبوسة

نضع كل من المكونات الجافة ( دقيق السميد والسكر والبيكنج وبشر الليمون) في إناء وتقلب جيدًا، ثم نضيف كوب اللبن ونقلب حتى تمتزج.

نضعها جانبًا لمدة لا تقل عن 60 دقيقة حتى تترابط جميع مكوناتها مع بعضها البعض.

ثم نقوم بتوزيع قليل من الزيت في صينية مناسبة لها أطراف منخفضة.

نقوم بتسخين الفرن قبل وضع الصينية بربع ساعة على درجة حرارة 180.

نقطع البسبوسة قطع على شكل مربع أو معين.

على شكل مربع أو معين. ثم نضع في كل قطعة سوداني أو لوز لتزين.

نضعها في الفرن لمدة نصف ساعة وعند أخراجها من الفرن نسقيها فورًا بالشربات ويمكن تزينها أيضا بالكريمة المخفوقة.

لعمل بسبوسة صيامي يمكنك استبدال الحليب ب المعصور البرتقال أو أي عصير تفضلينه.

طريقة تحضير البسبوسة في البيت