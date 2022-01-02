ضاع عمرنا بنقور الباذنجان غلط.. فكرة جبارة لتقوير الباذنجان والكوسة بسرعة الصاروخ أكتر من 5 كيلو في دقائق

تقوير الباذنجان والكوسا من أبرز المهام المطبخية والتي تحتاج من ربة المنزل الوقت الطويل في التحضير للخضار يكون فارغ تماما ويتم حشوه بسهولة، ومن خلال خطوات بسيطة نحصل على الخضار جاهز تماما للحشو والتقديم بعد التسوية بالطرق المعتادة، وأهم الأدوات التي من الممكن من خلالها أن يتم إعداد الخضار مقور وجاهز وخالي من اللب هي أدوات المطبخ العادية ولا يشترط استعمال المقوار حيث أن هناك العديد من الطرق تعد أفضل وأسرع بكثير من طريقة المقوار وهذا ما سنقوم بعرضه فيما يأتي

تقوير الباذنجان والكوسا باستخدام السكين

تقوير الباذنجان والكوسة باستعمال السكين من أشهر الطرق البديلة عن طريقة المقوار حيث من السهل على ربة المنزل أن تقوم بالتجهيز في البداية لكمية الخضار المراد تقويرها مهما كانت كميتها، وتقوم بالتنظيف والتقشير لكل الخضار ومن ثم تحضر وعاء عميق وباستعمال السكين وإدخاله الجيد بالثمرة تبدأ في اللف والتدوير للسكين بالاستعانة بأصابع اليد واللف الجيد دورة كاملة حتى نتخلص تماما مما يتواجد بداخل الثمار وتعد تلك الطريقة من أسرع الطرق والتي يتيسر على كل ربة بيت أن تقوم بها وخلال وقت وجيز يتوفر كم الخضار المجهز للحشو.

تقوير الباذنجان والكوسة بالاستعمال لأداة قطاعة التفاح

قطاعة التفاح من أهم الأدوات التي من الممكن أن تساعد ربات البيوت في الحصول على وصفة المحشي من الخضار المشكل بسرعة الصاروخ حيث أن الطريقة تعتمد على أداة تعد مذهلة وتلك الأداة هي قطاعة التفاح والتي لها دور كبير في أن يتم استعمال الخضار المقور بسعة وحشوه بالحشو الذي تفضله ربة المنزل فقط بعد استعمال الأداة في تخليص أي نوع من الخضار من لبه الداخلي بمجرد إدخال بداية القطاعة والنزول بها وبرفق إلى آخر نقطة قبل نهاية الثمرة ثم رفعها مرة أخرى ومعها اللب المستخرج من الثمرة، وبذلك تصبح كل ثمر خضار الكوسة والباذنجان خالية تماما من اللب وجاهزة على الحشو، ومن الممكن أن يتم استعمال القطاعة لإنجاز كم كبير من الخضار لحشو ثم التسوية بالطريقة المعتادة.