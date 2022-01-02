طريقة عمل الفطير المشلتت الفلاحي هش ومورق زي بتاع ستي خطوة بخطوة فلاحي فلاحي لازم تعمليه في بيتك

طريقة عمل الفطير المشلتت الفلاحي هش ومورق ، يعتبر الفطير المشلتت من الأكلات الشرقية المصرية، التي يفضلها الجميع على الإفطار مع العسل والطحينة، وتفضل النساء تحضيره في المنزل عن شرائه جاهزاً، وتكون طريقة عمله بسيطة وسهلة.

طريقة عمل الفطير المشلتت الفلاحي هش ومورق ، يعتبر الفطير المشلتت من الأكلات الشرقية المصرية، التي يفضلها الجميع على الإفطار مع العسل والطحينة، وتفضل النساء تحضيره في المنزل عن شرائه جاهزاً، وتكون طريقة عمله بسيطة وسهلة.

محمد يوسف

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