طريقة عمل الفطير المشلتت الفلاحي هش ومورق زي بتاع ستي خطوة بخطوة فلاحي فلاحي لازم تعمليه في بيتك

طريقة عمل الفطير المشلتت الفلاحي هش ومورق، يعتبر الفطير المشلتت من الأكلات الشرقية المصرية، التي يفضلها الجميع على الإفطار مع العسل والطحينة، وتفضل النساء تحضيره في المنزل عن شرائه جاهزاً، وتكون طريقة عمله بسيطة وسهلة.
طريقة عمل الفطير المشلتت الفلاحي هش ومورق
سوف قدم لكم طريقة عمل الفطير المشلتت الهش المورق بمكونات سهله بموجودة فيكل بيتمكونات عمل الفطير المشلتت
- كيلو دقيق.
- معلقة كبيرة سكر.
- نصف معلقة كبيرة خميرة فورية.
- نصف معلقة كبيرة بيكنيج بودر.
- 3 أكواب ونصف ماء.
- نصف معلقة كبيرة ملح.
- معلقة كبيرة زيت.
طريقة تحضير الفطير المشلتت
- نضع كل المكونات مع بعضها البعض في وعاء ونضيف إليه الماء تدريجياً مع الزيت ونعجن جيداً حتى تصبح العجينة ناعمة ونترك العجينة ترتاح لمدة 30 دقيقة.
- بعد العجن نضع الملح وزيت الذرة على العجينة ونعجنها لكي تصبح ناعمة ونتركها.
- نقوم بإذابة كوب من السمن مع نصف كوب من الزيت معاً.
- بعد أن نتركها العجينة لفترة نقوم بلفها ثم نقطعها ونشكلها على شكل كرات متساوية الحجم.
- ثم نحضر صينية ونضع بها ورق البلاستيك ثم ندهن الصينية بالسمن المذاب في الزيت.
- نقطع 3 كرات كبيرة ونلفهم ونضعم في الصينية ونتركها لمدة ربع ساعة حتى ترتاح.
- نقطع باقي العجينة إلى 30 كرة صغيرة ونقوم بحشو كل كرة كبيرة منهم 10 طبقات.
- ثم ندهنها بالسمن والزيت ونغطيها بكيس بلاسيتكي ونتركها ربع ساعة ترتاح.
- بعد الانتهاء من المدة نحضر طاسة ونضيف إليه الزيت أو السمنة وتكون ساخنة على نار هادئة.
- نضع الفطيرة في الطاسة ونتركها حتى تستوي مع التقليب على الجهتين ويصبح لونها ذهبي ثم تقدم.
طريقة عمل الفطير المشلتت بالسكر
سوف نقدم لكم طريقة اخري لعمل الفطير المشلتت بالسكرمكونات عمل الفطير المشلتت بالسكر
- كيلو دقيق.
- معلقة صغيرة بيكنيج بودر.
- معلقة صغيرة ملح.
- 2 معلقة كبيرة زيت.
- كمية مناسبة من الماء.
- 5 ملاعق كبيرة سكر.
- 4 ملاعق كبيرة سمنة مذابة.
- نخلط الدقيق مع البيكنج بودر والملح ونضيف إليه الزيت والماء ببطء ونعجنه حتى نحصل على عجينة متماسكة.
- نضع العجينة في الثلاجة لمدة 15 دقيقة.
- ثم نقسم العجين إلى قسمين ونفرد كل قسم منها حتى تصبح رقيقاً.
- ندهن كل قسم بالسمنة ونرش عليها كمية من السكر ونضع عليها الطبقة الثانية.
- نقوم بدهن صينية الفرن بالزيت ونضع عليها الفطيرة.
- نضع الصينية في الفرن على درجة حرارة 200 درجة مئوية ونتركها حتى تنضج تماماً وتقدم.
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طريقة عمل الفطير المشلتت الفلاحي هش ومورق، يعتبر الفطير المشلتت من الأكلات الشرقية المصرية، التي يفضلها الجميع على الإفطار مع العسل والطحينة، وتفضل النساء تحضيره في المنزل عن شرائه جاهزاً، وتكون طريقة عمله بسيطة وسهلة.
طريقة عمل الفطير المشلتت الفلاحي هش ومورق
سوف قدم لكم طريقة عمل الفطير المشلتت الهش المورق بمكونات سهله بموجودة فيكل بيتمكونات عمل الفطير المشلتت
- كيلو دقيق.
- معلقة كبيرة سكر.
- نصف معلقة كبيرة خميرة فورية.
- نصف معلقة كبيرة بيكنيج بودر.
- 3 أكواب ونصف ماء.
- نصف معلقة كبيرة ملح.
- معلقة كبيرة زيت.
طريقة تحضير الفطير المشلتت
- نضع كل المكونات مع بعضها البعض في وعاء ونضيف إليه الماء تدريجياً مع الزيت ونعجن جيداً حتى تصبح العجينة ناعمة ونترك العجينة ترتاح لمدة 30 دقيقة.
- بعد العجن نضع الملح وزيت الذرة على العجينة ونعجنها لكي تصبح ناعمة ونتركها.
- نقوم بإذابة كوب من السمن مع نصف كوب من الزيت معاً.
- بعد أن نتركها العجينة لفترة نقوم بلفها ثم نقطعها ونشكلها على شكل كرات متساوية الحجم.
- ثم نحضر صينية ونضع بها ورق البلاستيك ثم ندهن الصينية بالسمن المذاب في الزيت.
- نقطع 3 كرات كبيرة ونلفهم ونضعم في الصينية ونتركها لمدة ربع ساعة حتى ترتاح.
- نقطع باقي العجينة إلى 30 كرة صغيرة ونقوم بحشو كل كرة كبيرة منهم 10 طبقات.
- ثم ندهنها بالسمن والزيت ونغطيها بكيس بلاسيتكي ونتركها ربع ساعة ترتاح.
- بعد الانتهاء من المدة نحضر طاسة ونضيف إليه الزيت أو السمنة وتكون ساخنة على نار هادئة.
- نضع الفطيرة في الطاسة ونتركها حتى تستوي مع التقليب على الجهتين ويصبح لونها ذهبي ثم تقدم.
طريقة عمل الفطير المشلتت بالسكر
سوف نقدم لكم طريقة اخري لعمل الفطير المشلتت بالسكرمكونات عمل الفطير المشلتت بالسكر
- كيلو دقيق.
- معلقة صغيرة بيكنيج بودر.
- معلقة صغيرة ملح.
- 2 معلقة كبيرة زيت.
- كمية مناسبة من الماء.
- 5 ملاعق كبيرة سكر.
- 4 ملاعق كبيرة سمنة مذابة.
- نخلط الدقيق مع البيكنج بودر والملح ونضيف إليه الزيت والماء ببطء ونعجنه حتى نحصل على عجينة متماسكة.
- نضع العجينة في الثلاجة لمدة 15 دقيقة.
- ثم نقسم العجين إلى قسمين ونفرد كل قسم منها حتى تصبح رقيقاً.
- ندهن كل قسم بالسمنة ونرش عليها كمية من السكر ونضع عليها الطبقة الثانية.
- نقوم بدهن صينية الفرن بالزيت ونضع عليها الفطيرة.
- نضع الصينية في الفرن على درجة حرارة 200 درجة مئوية ونتركها حتى تنضج تماماً وتقدم.