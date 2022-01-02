في دقيقتين.. تنظيف الكرشة بمكون كالسحر في مطبخك يجعلها ناصعة البياض وبدون زفارة نهائيا

تنظيف الكرشة بمكون سحري ومتوفر في المنازل ويسهم في الحصول على الكرشة منظفة تماما وخالية من أي ملوثات أو أي رواسب على الكرشة، وعلى نحو مفصل نذكر طرق سريعة تساعد ربة المنزل في أن تقوم بالتنظيف الجيد للكرشة وفي أقل وقت ممكن، وتلك الطرق تعتمد على هذا المكون المميز، وفيما يأت بيان بالخطوات التي تسعد في التنظيف السريع والأفضل للكرشة، وفيما يأتي أهم المعلومات عن الطريقة المستخدم فيها هذا المكون السحري والذي لا يعد فقط مكون منظف للكرشة بل يعتبر واحد من أهم المكونات المعقمة لها.

تنظيف الكرشة بمكون سحري

تنظيف الكرشة بمكون بيكربونات الصوديوم من بين أهم الطرق التي تساعد ربت البيوت في أن تقمن وبأنفسهن بالتنظيف للكرشة لضمان سلامة استعمالها وطهيها، حيث أن التنظيف الجيد للكرشة يعد من الأمور المطلوبة جدا وهذا لأن الكرشة تعتبر من أكثر أنواع الأطعمة والتي تحتاج لتنظيف بمكون قوي وبيكربونات الصوديوم توفر للكرشة مستوى عالي من النظافة.

الخطوة الأولى تكون من خلال الاستعمال لماء مغلي ويتم نقع الكرشة في القليل منه مدة دقيقتين.

نقوم بالفرد للنسيج للكرشة على سطح خشبي.

ننثر القليل من بيكربونات الصوديوم على الكرشة.

القليل من الخل حتى ملاحظة فوران بيكربونات الصوديوم.

بالسكين تتم الإزالة للطبقة السطحية للكرشة وما بها من عوالق ومواد ملوثة ومعها أيضا البكتيريا والجراثيم.

بعدها لا بد من غسيل الكرشة تحت مياه الصنبور للتخلص من أي عوالق أو ترسبات.

نقع الكرشة ما لا يقل عن ساعة كاملة مع الماء مع الملح والخل وقشر الليمون.

خطوات التنظيف باستعمال بيكربونات الصوديومطريقة الأسرين لتنظيف الكرشة:

الأسبرين من أهم المكونات المميزة في الحصول على الكرشة نظيفة جدا ومعقمة، ومن خلال استعمال الأسبرين من الممكن أن نحصل على الكرشة وقد خلت تماما من أي رواسب حيث يتم نقعها لثلاث دقائق بالماء المغلي مع فرك قرصين من الأسبرين، ومن ثم يتم استعمال وعاء لتنظيف الكرشة باستعمال سكين ومن خلال نقع الماء مع الليمون والملح والخل نزيل الرائحة غير الجيدة للكرشة.