كرات لقمة القاضي حلى كرات زلابية ذهبية لقيمات غير مكلفة مقرمشة، الحلويات الجاهزة أكثر ما يجذب الكبار والصغار وخاصة الأطفال تكثر من طلب حلويات الجاهزة والطعام الجاهز عامة ولكن يجب على كل ربة منزل تجهيز تلك الحلويات بالمنزل خاصة لو كانت بسيطة وسهلة ولها عشرات الوصفات التي يمكن أن تعد وتحضر من المنزل عن طريقها، واليوم جئنا لكم بحلى الكرات المميز الذي يأخذ العين من جمال لونه قبل تذوق طعمه اللذيذ، لذا سنجهز معا طريقة كرات لقمة القاضي ذهبية زلابية حلى مقرمش رائع التي يتسائل عنها وتكون مثل الجاهزة تأخذ شكل كرات متساوية الحجم وقوام مقرمش من خارج وطرية من داخل وتظل كرات لقيمات القاضي بعد صنعها مقرمشة لعدة أيام، كل تلك الأسرار سنتعرف عليها معا قمنا بجمعها لكم حتى تستفادوا منها وتعدوا لأسرتكم لقيمات القاضي زلابية مقرمشة بكل سهولة

نحتاج إلى عدد 2 كوب من دقيق. كوب من ماء دافئ للعجن. ملعقة كبيرة خميرة فورية. عدد 2 ملعقة كبيرة نشا أبيض ناعم. ملعقة صغيرة سكر لتخمير. رشة صغيرة من ملح لمعادلة الطعم. عدد 4 ملاعق زيت النباتي. كوب من عسل حلويات البارد الثقيل.

نحضر ربع كوب ماء دافئ نضع عليه ربع كوب سكر وعليهم الخميرة الفورية ولابد من أن يكون الماء دافئ لنجاح عملية تخمير.

يترك خليك الخميرة بعد تقليبه في درجة الحرارة الغرفة لمدة ربع ساعة لكي تتفاعل الخميرة وتحدث فقاعات على وجه الخميرة

عندما تختمر ويبرد مزيج الخميرة يضاف عليها الدقيق المنخول مع تقليب جيدا وإضافة الماء حتى تتكون معك عجينة طرية متماسكة قليلا تأخذ قوام مطاطي.

العجينة تكون متساوية يصعب خلطها في اليد تكون ملتصقة باليد ومطاطية تلك القوام المطلوب، تم طرح وتترك لمدة ساعتين على الأقل لكي تختمر جيدا.

نقطة وملحوظة هامة عند صنع عجينة لقمة القاضي كل نصف ساعة قومي بتقليب العجينة من أسفل لأعلى حتى يدخل الهواء لكل العجينة وتلك الخطوة تجعل العجينة هشة من داخل ولا يجف كرات زلابية.

ثم بعد مرور الساعتين والانتهاء من تقليب العجينة، نضعها داخل كيس الحلواني أو يمكن لكي تخرج معك كرات متساوية الحجم قومي بوضع العجينة داخل زجاجة فارغة من بلاستيك.

اصنعي ثقب في غطاء الزجاجة وساوي الثقب بحيث لا يكون به خدوش وتخرج العجينة بسهولة من الزجاجة، ثم نسخن الزيت في وعاء عميق وننزل باللقيمات.

على التوالي في مقلاة وبسرعة تنزل كل كرات واقطعيها بيدك مدهونة بالزيت حتى لا تلتصق بها، وتكون لديك كلها كرات بحجم متساوي.

تقلي كرات لقيمات القاضي في زيت حتى تأخذ لون ذهبي وتقلب من كل جوانب حتى تأخذ اللون من كل جهة، ثم ترفع لقيمات القاضي من الزيت وتوضع في مصفاه.

ثم تخرج من مصفاه تنزل بها في العسل أو السيرب الثقيل وتقلب به أو يمكن أن تزين بسكر بودر وتنزع وترص كرات لقيمات القاضي في طبق تقديم رائعة مقرمشة.

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