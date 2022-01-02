سر جمال المرأة مع كريم الأرز والنشا السحري لبشرة كالثلج

يعتبر كريم الأرز والنشا ، من أفضل أنواع الكريمات التي تساعد علي تفتيح البشرة بشكل سريع، وهو يعتبر من الكريمات السحرية الطبيعية التي تعالج جميع مشاكل البشرة، وهو يعتبر أيضاً منظف طبيعي يحارب البكتيريا المسببة لحب الشباب، وهو يعتبر من أفضل الكريمات التي علي مواد كيميائية ضارة، لأن الأرز يحتوي علي نسبة كبيرة من الفيتامينات والمعادن، التي تساعد في التخلص من الكثير من مشاكل الجلد، ومن المعروف أن البشرة والعناية بها هي من أهم الأماكن في الجسم التي تهتم بها المرأة، يساعد هذا الخليط علي زيادة نضارة البشرة، ويساعد علي غلق مسامات البشرة، لذلك سوف نتعرف من خلال موقعنا ثقفني الإخباري، طريقة عمل كريم الأرز والنشا السحري بخطوات سهلة.

مكونات عمل كريم الأرز والنشا

سوف نعرض عليكم من هنا مكونات عمل هذا الكريم الرهيب للبشرة وهي كالاتي:-

معلقة كبيرة مطحونة من لبان الذكر.

2 كوب من الماء.

معلقة كبيرة من النشا.

نصف معلقة من ماء الورد.

طريقة التحضير

هيا بنا نتعرف من خلال هذه المقالة علي خطوات تحضير كريم الأرز والنشا السحري بخطوات بسيطة وسهلة وهي كما يلي:-

نقوم بإحضار وعاء، ونضع به لبان الذكر والماء، ويتم رفعهم علي نار متوسطة حتي الغليان. ثم يتم إضافة النشا مع التقليب المستمر، حتي نحصل علي قوام ثقيل. بعد ذلك يتم رفع الوعاء من علي النار، ويترك جانباً حتي يبرد تماماً. ثم نقوم بإضافة معلقة من ماء الورد، ومعلقة من زيت اللوز الحلو، ويتم التقليب حتي تتجانس المكونات. يتم وضع الخليط في الخلاط الكهربائي، ويتم الخفق لمدة دقيقتين، حتي يصبح الخليط مثل الكريم. ثم يتم وضع الخليط في علبة نظيفة، ومحكمة الغلق ويحفظ في مكان بارد.

طريقة استخدام الكريم

من هنا سوف نتعرف علي طريقة استخدام هذه الوصفة الفعالة وهي كالاتي:-