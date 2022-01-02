بمكونات بسيطة اعملي سلطة الباذنجان الجزائرية بطريقة بسيطة وطعم رائع

تعد سلطة الباذنجان الجزائرية من المقبلات الشهية التي يقبل عليها الكثيرين من الصغار والكبار، وهنا سوف نقدم طعم رائع للباذنجان في المنزل، ايضاً تتكون سلطة الباذنجان من مكونات بسيطة وغير مكلفة ومتوفرة في كل منزل، وهنا سوف نقدم طريقة تحضير سهلة وبسيطة لتحضيره بسهولة في المنزل ويعرف عن الباذنجان بفوائده الكثيرة للجسم حيث يحمي الجسم من الأنيميا ويعطيه الكثير من الطاقة والحيوية، وهنا من خلال موقعنا ثقفني سوف نتعرف على طريقة عمل سلطة الباذنجان الجزائرية بطعم مختلف في المنزل.

مقادير عمل سلطة الباذنجان الجزائرية

تحتوي سلطة الباذنجان الجزائرية على عدة مكونات بسيطة وغير مكلفة ذات مذاق رائع هيا نتعرف عليها وهي كما يلي:-

حبة من الطماطم.

٣ ملاعق كبيرة من الزيت.

حبة من الباذنجان.

رشة من الملح.

ملعقتان كبيرتان من زيت الزيتون.

فص من الثوم.

حبة من الفلفل الحلو.

طريقة الإعداد والتحضير

سوف نقدم طريقة تحضير سهلة وبسيطة لتحضير سلطة الباذنجان الجزائرية الشهية هيا بنا نتعرف عليها وهي كما يلي:-

نحضر الباذنجان ونقوم بشويها وتقشيرها بعد شويها وتبريدها، ثم نحضر مقلاة ونضع بها الزيت مع تقطيع الفلفل الحلو إلى قطع صغيرة. ثم نقوم بقلي الفلفل حتى يذبل مع وضع الطماطم المقطع مع تركها قليلاً على النار. بعد ذلك نقوم بإضافة الباذنجان بعد تقطيعه قطع صغيرة بعد الشوي، ثم نضيف له الملح والثوم مع التقليب. ثم نغلق النار ونضع زيت الزيتون ووضعها في طبق التقديم بجانب سلطة الطحينة والوجبة الرئيسية وبهذا تصبح جاهزة للتقديم. وبهذا نكون قد قدمنا أحلى طبق سلطة باذنجان لأحلى مشاهدين وبالهنا والشفا.

فوائد الباذنجان الصحية

لكل طعام فوائده الصحية حسب طريقة تحضيره وهناك عدة فوائد للباذنجان على الصحة هيا بنا نتعرف عليها وهى كالتالي:-