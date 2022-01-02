بالدجاج اعملي أحلى شوربة دجاج بالكاري بمكونات اقتصادية وطعم رائع في المنزل

تعد شوربة الدجاج بالكاري من المقبلات الشهية التي يقبل عليها الكثيرين في فصل الشتاء، وهنا سوف نقدمها بطعم رائع ومذاق مختلف، ايضاً يتكون من مكونات بسيطة وغير مكلفة ومتوفرة في كل منزل وهي الدجاج والكاري والثوم ومكونات آخرى، ويعرف عن الكاري بفوائده الكثيرة للجسم فهو سوف يعطي الدجاج نكهة مميزة، ويكثر الأفراد من تناول الشوربة في فصل الشتاء حيث تشعرهم بالدفء، وهنا من خلال موقعنا ثقفني سوف نتعرف على طريقة عمل شوربة الدجاج بالكاري بطعم رائع في المنزل.

مقادير عمل شوربة الدجاج بالكاري

تحتوي شوربة الدجاج بالكاري على عدة مكونات تعطيها نكهة ومذاق مميز هيا بنا نتعرف عليها وهي كالتالي:-

ربع كيلو من الدجاج المفروم.

٢ كوب من الماء.

ملعقة كبيرة من البقدونس الطازج.

رشة من الملح.

ملعقة صغيرة من الزنجبيل.

رشة من الفلفل الأسود المطحون.

كوب من مرقة الدجاج.

ملعقة صغيرة كاري أصفر.

ثوم مهروس.

طريقة الإعداد والتحضير

سوف نقدم طريقة تحضير سهلة وبسيطة لتحضير شوربة الدجاج بالكاري هيا بنا نتعرف عليها وهي كما يلي:-

نحضر وعاء عميق من البلاستيك ونقوم بخلط الدجاج مع الكاري والفلفل ونقلبهم جيداً، ثم نقوم بإضافة الزنجبيل مع الثوم المهروس والملح ونستمر بالعجن. بعد ذلك نقوم بتشكيل الدجاج إلى كرات صغيرة، ثم نقوم بإحضار إناء عميق ونضع به الماء والمرق ونضعه على النار حتى يغلي. ثم نقوم بإضافة كرات الدجاج إلى الخليط السائل مع الملح والفلفل، ثم نهدأ النار ونتركه على نار هادئة لمدة لا تقل عن ٢٠ دقيقة حتى تنضج. بعد ذلك نضع الشوربة على طبق التقديم ونزينها بالبقدونس، وبهذا نكون قد قدمنا أحلى طبق دجاج بالكاري لأحلى مشاهدين وبالهنا والشفا.

فوائد الزنجبيل على الريق

هناك عدة فوائد للزنجبيل على الريق هيا بنا نتعرف عليها وهى كالاتي:-