طريقة عمل بطاطس ودجز.. طريقة مختلفة ولذيذة وشهية المذاق للبطاطس المقرمشة

البطاطس الودجز قد يرجع مصدرها إلى الولايات المتحدة الأمريكية، حيث تقطع فيها البطاطس بنفس شكل طريقة التفاح، وعلى الرغم انها بطاطس ولكنها تختلف عن طريقة وطعم البطاطس بالطرق العادية تمامًا، وهذا ماجعلها من الاكلات المميزة، فدائمًا مايحبها الاطفال بشكل كبير خاصة إذا تم تقديمها مع الكاتشب والمايونيز، ويتم تقديم هذا النوع من البطاطس بشكل مستمر مع الاكلات السريعة التي يتم شرائها من المطاعم المختلفة، ويمكنك تحضيرها بكل سهولة في المنزل إذا تم اتباع خطوات بسيطة لذلك.

طريقة عمل وتحضير بطاطس ودجز في المنزل

بطاطس ودجز لا تحتاج اي مجهود أو وقت طويل، ولكنها تتميز عن البطاطس المقلية العادية في طعمها، لذلك يمكنك تحضيرها الان بكل سهولة وطريقة التحضير كالآتي:

عدد اربع من البطاطس.

كوب من الحليب.

بيضة واحدة.

كوب من الدقيق الأبيض.

رشة ملح.

ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

ربع ملعقة صغيرة من البابريكا.

ملعقة صغيرة من بودرة الثوم.

زيت غزير للقلي.

احضري حبات البطاطس متوسطة الحجم، وقومي بتقشير البطاطس.

اغسلي بعد ذلك البطاطس جيدًا لازالة أي أتربة عالقة بها، وتكون بيضاء ونظيفة تمامًا.

احضري وعاء كبير وأضيفي به ماء وارفعيه على النار.

قومي بتقطيع البطاطس بنفس شكل التفاح المقطع شرائح مناسبة الحجم.

بعد غلي الماء قومي بسلق البطاطس في الماء.

اتركيها لمدة دقيقتين فقط، وذلك للحصول عليها غير تامة النضج.

حصري مصفاة واضيفي بداخلها البطاطس حتى يتم تصفيتها من المياه بشكل كامل.

بعد ذلك احضري طبق، واضيفي به كل البهارات التي تم تجهيز الفلفل الاسود، والملح والبابريكا، والثوم البودرة.

اخلطي كل البهارات مع بعض أضيفي الدقيق إلى هذا الخليط.

ضعي البطاطس الان في الخليط كلها.

قللي البطاطس حتى تغطى بكل المحتويات.

احضري مقلاة بها زيت غزير.

اتركي الزيت حتى يغلي تمامًا.

أضيفي البطاطس داخل الزيت.

اتركي البطاطس حتى تأخذ اللون الذهبي، في الزيت.

صفي البطاطس بعد تمام النضج وبعد أن تصبح مقرمشة.

ويتم تقديمها في النهاية مع المايونيز والكاتب أو بجانب اطباق متعددة.

مكونات عمل بطاطس ودجزطريقة التحضير