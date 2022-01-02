في ساعة خلطة مجربة لتبييض الوجه سريعا من اول مرة بمكونات من المطبخ

أقوي الوصفات الطبيعية لتبييض الوجه هذا ما تبحث عنه الكثير من الفتيات حال ظهور بقع داكنة بالبشرة هذا الأمر الذي أصبح من المشاكل الكبيرة التي تواجه الكثيرين مع بداية ارهاق البشرة وتعرضها لاشعة الشمس الضارة، وغيرها من العوامل التي تكون عامل أساسي في غمقان لون الجلد ومن أهمها الميكب الذي يحتوي على العديد من المواد الكيميائيّة التي ينتج عنها ظهور الحبوب ويليها الأثار التي لا تختفي نهائيا وتظل علامة على الوجه حتي بعد مرور الوقت، ولذلك نود اليوم من خلال موقعنا “ثقفني” أن نقدم لكل متابعينا الكرام أقوي الخلطات لتفتيح البشرة سريعا بمواد طبيعية مائة بالمئة.

أقوي الخلطات لتبييض الوجه سريعا

تعددت الوصفات الطبيعية التي تعمل على بفاعلية على اخفاء البقع الداكنة ومن ثم تفتيح الوجه، وبالسطور التالية أفضل مجموعة من الخلطات المجربة.

خلطة الليمون مع ماء الورد لتفتيح البشرة

مع ماء الورد وعصبر الليمون ستحصلين على بشرة أكثر بياضًا واشراقًا من أول إستخدام، عليكي سيدتي بتحضير وعاء ثم وضع به كميات متساوية من عصير الليمون مع ماء الورد والنشا ويمزج الخليط جيدا لمدة دقائق حتي تختفي أي تكتلات، ثم يوزع بعدها على البشرة كقناع، ويترك لمدة نصف ساعة حتي يجف تماما، ثم يفرك من على الوجه وبعدها يشطف بالماء الدافيء، ينبغي المواظبة على تلك الوصفة مرة من كل أسبوع لنتيجة مرضية، ويمكن الحصول أيضا على خلطة لتفتيج الوجه.

وصفة لتبيض الوجه من أول مرة مع الحليب السائل وعصير الليمون

حين السعي وراء الوصفات الطبيعية الخاصة بتفتيح البشرة حتما ولابد من اتباع وصفة الحليب التي تعتبر من الوصفات المذهلة والناجحة في تفتيح الوجه والرقبة، عن طريق دمج ملعقتان كبيرتان من الحليب السائل مع ملعقتان من عصير الليمون ويطبق الخليط على الوجه والرقبه وعلى اليدين حال الرغبة، ثم يشطف بالماء الفاتر بعد مرور 40 دقيقة، ينبغي الالتزام على تلك الخلطة مرتين من كل أسبوع للوصل إلى النتيجة المرجوة.

في حال تحسس البشرة من الليمون يمكن استبداله بزيت الزيتون الذي يساعد في تغذية البشرة بشكل كبير أو يمكن استعمال الحليب فقط.