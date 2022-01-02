تعلمي وحافظي على صحتهم طريقة عمل اللانشون البيتي الصحي بدون لحمة

هناك العديد من الأمهات تريد عمل كل شيء في المنزل حفاظا على أسرتها من الأكلات الجاهزة واللحوم المصنعة لذلك تجد الكثير من الأمهات تخص عن طريق عمل اللانشون في المنزل بسبب غلو سعره وكثرة الشائعات حول طريق تصنيعه ولكن من السهل عمل اللانشون في المنزل بسهولة والمكونات بسيطة ويكون مفيد ومغذي ولا يحتاج إلى وقت كبير لتحضير ويتم تخزينه داخل الثلاجة لفترات كبيرة.

مكونات اللانشون

نحتاج إلى بعض المكونات ليتم عمل اللانشون في المنزل ويمكن إضافة بعض الأشياء أو الاستغناء عنها

6 حبات بيض.

6 مثلثات جبنة.

ربع كوب دقيق.

ربع كوب زيت.

2 فص ثوم.

ربع كيلو صدور دجاج أو لحم ويمكن الاستغناء عنها.

نصف ملعقة كبابة صيني.

ملعقة كبيرة مرقة دجاج فورية.

معلقة كبيرة بابريكا.

3فصوص جيهان.

نصف ملعقة صغيرة ملح.

نصف ملعقة صغيرة بصل بودرة.

نقوم بإحضار الخلاط الكهربائي او الهاند بلندر

ونقوم بوضع البيض والجبن المثلثات واللحم أو الدجاج والثوم والبصل اللودر والثوم ونقوم بتشغيل الخلاط ببطء

ونقوم بتقشير الحبهان ووضع البذور الداخلية ونستمر في الفرن

ونضع الزيت ببطء حتى تمام الاختلاط ونضع باقي المكونات ونقلب جيدا

ويتم إحضار كوب من الاستانلس أو الزجاج الحراري ويدهن جيدا بالزيت ويضع الخليط بداخل الكوب

أو نقوم بوضع الخليط في استرتش غذائي ولغة جيدا ثم نضعه في ورق ألمونيوم وغلقه جيدا

وضع إناء كبير به ماء على النار ونضع الكوب به ونتركه لدى ساعة أو أكثر

وتكون النار هادئة ونضع في الماء فص حبهان وكبيبة صيني وملح وورقة لورا ثم نخرج الكوب أو الفويل

ويترك ليبرد ثم يوضع في الثلاجة أربعة وعشرين ساعة ثم نقوم بإخراجه وتقطيعه حسب الرغبة ويفضل تقطيعه شرائح رفيعة.

طريقة التحضيرطريقة الحفظ

يجب حفظ اللحوم المصنعة بطريقة آمنة حتى لا تفسد وتسبب التسمم لذلك يجب حفظه في درجة حرارة مناسبة في الثلاجة ووضعه في الفريزر والأخذ منه حسب الحاجة ويتم وضعه الباقي في الثلاجة في علبة محكمة الغلق للاستخدام الأسبوعي واليومي ويتم عمل منه السندوتشات أو استخدام في حشوات البيتزا.