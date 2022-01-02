يعتبر السحلب من المشروبات المميزة التي تقدم في فصل الشتاء، حيث يعمل على تدفئة الجسم، وبذلك فهو يعد من المشروب المفضلة لدى الكثير من الناس، وبذلك تبحث معظم ربات البيوت عن الطريقة الصحيحة لتحضير السحلب، لأنها هي التي تجعله مميز مثل السحلب الذي يقدم في أكبر الكافيهات، وإذا كنتي تريدي معرفة طريقة عمل السحلب يمكنك متابعة هذا المقال.

مشروب السحلب على طريقة الكافيهات:

يمكن تحضير السحلب بطرق مختلفة في المنزل، مما يجعله هو الاختيار الاول في فصل الشتاء، ومن خلال مقالنا، سوف نوضح لكي طرق مختلفة لعمل السحلب في المنزل، بمكونات اقتصادية.

طريقة عمل السحلب في المنزل:

يحتاج السحلب عند تحضيره إلى عدة مكونات مختلفة، لكي يصبح مميزا ومن أهمها ما يلي:

نصف كيلو من نشا الأرز.

كوب من نشا الذرة.

٢ كوب صغير من الحليب البودرة.

كوب من السكر المطحون.

٢ ملعقة من الفانيليا.

مكسرات مختلفة حسب الرغبة.

جوز الهند.

قومي بتحضير نشا الأرز عن طريقة غسل نصف كيلو من الأرز وتجفيفه جيدا، وطحنة باستخدام المطحنة.

أنخلي الأرز جيدًا لكي تتمكني من إزالة الشوائب.

أضيفي السكر ولبن البودرة، وبذلك أضيفي النشا، إلى الأرز المطحون وقلبي المكونات جيدا.

قومي بإضافة الفانيليا وجوز الهند والمكسرات إلى الخليط. واستمري في التقليب.

يمكنك وضع المكسرات المفضلة على خليط السحلب وتقليبها، وكذلك يمكنك تركها جانبًا لحين الاستخدام.

طريقة تحضير السحلب:طريقة عمل السحلب بالكاكاو:

يلزم لتحضير السحلب بالكاكاو العديد من المكونات الاقتصادية، وهي كالتالي:

٢ كوب من لبن البودرة.

كوب من الكاكاو الخام.

نصف كيلو من نشا الأرز.

كوب من النشا.

٢ كوب صغير من السكر البودرة.

فانيليا.

بندق.

قومي بإضافة المكونات في وعاء كبيرة، وخلطها جيدا باستخدام الملعقة الخشبية.

أضيفي الفانيليا والبندق إلى المكونات، لكي تقومي بالاستمرار في التقليب، حتى يتماذج المكونات مع بعضها.

اتركي المكونات في وعاء محكم الغلق لحين وقت الاستخدام.

قومي بوضع كوب من الحليب في وعاء، و بذلك اتركيه حتى يغلي.

أضيفي ملعقة كبيرة من مسحوق السحلب السابق إلى الحليب.

قومي بوضع السكر وكذلك المكسرات المفضلة.

وبذلك يمكنكي تزين الكوب باستخدام القرفة، أو الفستق المفروم.

طريقة تحضير سحلب الكاكاو:طريقة تحضير السحلب مثل الكافيهات: