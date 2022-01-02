ماسك الطماطم والنشا السحري لتقشير البشرة وغلق المسام

يعتبر ماسك الطماطم والنشا ، من أكثر الأقنعة التي من شأنها تفتيح البشرة وتقشيرها، للحصول علي بشرة خالية من العيوب والمشاكل، سوف نحصل علي بشرة نضرة وفاتحة مع التخلص من الكثير من عيوبها، والتي من بينها المسام الواسعة وخلايا الجلد الميت، هو يعتبر من أهم مستحضرات التجميل التي تعمل علي تفتيح البشرة 10 أضعاف، وتعمل علي إزالة التجاعيد والخطوط الدقيقة في الوجه، لأن الطماطم يحتوي علي عناصر مضادة للأكسدة، مثل الليكوبين، وبيتاكاروتين، وفيتامين E ، ويقلل من خطر ظهور الجذور الحرة، فالطماطم هو مكون أساسي في معظم الوصفات ولا غني عنها، تعمل أيضاً علي تعزيز تكوين الكولاجين في الجلد، سوف نتعرف من خلال موقعنا هذا علي طريقة عمل ماسك الطماطم والنشا في المنزل.

مكونات عمل ماسك الطماطم والنشا

هيا بنا نتعرف من خلال هذه المقالة علي مكونات هذا الماسك الرائع للبشرة وهي كالاتي:-

5 ملاعق كبيرة من عصير الطماطم.

معلقة صغيرة من نشا الذرة.

نصف معلقة من زيت الجلسرين.

معلقة صغيرة من زيت اللوز الحلو.

مقدار معلقة صغيرة من جيل الصبار.

معلقة صغيرة من العسل.

سوف نتعرف من خلال السطور الأتية علي خطوات تحضير ماسك الطماطم والنشا الرهيب بخطوات سهلة وهي كالاتي:-



نقوم بوضع الطماطم في الخلاط الكهربائي، ونخفق جيداًحتى نحصل علي قوام ناعم، ثم نصفي الطماطم جيداً. بعد ذلك في طبق أخر نأخذ خمس ملاعق من عصير الطماطم، ومعلقة صغيرة من نشا الذرة ونقلب جيداً، ثم نرفع الخليط علي حمام مائي. ثم نستمر في التقليب حتي نحصل علي قوام ثقيل وكريمي، نطفئ النار ويترك ليبرد قليلاً، ثم نضيف معلقة من الجلسرين ومعلقة من زيت اللوز الحلو ومعلقة من جيل الصبار ومعلقة من العسل. نقوم بتقليب المكونات مع بعض حتي تمتزج، ونحصل علي قوام ناعم وكريمي، يوضع الكريم في علبة زجاج فارغة محكمة الغلق، ويوضع في الثلاجة لمدّة اسبوع. ثم يستخدم يومياً علي بشرة نظيفة ويدلك بحركات دائرية، لمدّة دقيقتين ويترك لمدّة نصف ساعة، قبل النوم للحصول على أفضل النتائج. بعد ذلك يتم إزالة الماسك بالماء البارد، ويتم تجفيف البشرة جيداً.

فوائد النشا للبشرة

هناك فوائد عديدة للنشا سوف نذكر لكم بعضها وهي كالاتي:-