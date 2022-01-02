كيك الشكولاتة السائلة بطعم شهي ولذيذ

يعد هذا النوع من الحلويات من الأنواع التي يمكن تحضيرها في أسرع وقت، كما أنها تعتبر من ألذ وأطعم الحلويات، ولذلك يحبها الكبار والصغار، لأن الشكولاتة تعمل على تحسين الحالة المزاجية، كما يمكن تحضير الكيك في المنزل بأبسط المكونات، وإذا كنتي تريدي معرفة طريقة تحضيرها، قومي بمتابعة هذا المقال.

كيك الشكولاتة السائلة بطعم شهي ومميز:

تعتبر كيك الشكولاتة من الحلويات الأكثر طلبًا، حيث يمكن تناولها بجانب المشروبات المفضلة المختلفة، وبذلك سوف نقوم بذكر طريقة عمل كيك الشكولاتة من خلال مقالنا هذا.

طريقة عمل كيك الشكولاتة السائلة:

يمكن عمل الكيك باستخدام مجموعة من المكونات، والتي تتمثل في التالي:

٥ حبات من البيض.

عدد كوب واحد من السكر.

كوب إلا ربع من الزيت.

كوب من الحليب.

٢ كوب من الدقيق.

كوب من الكاكاو.

بيكنج بودر.

فانيليا.

خل.

مقادير تحضير صوص الشكولاتة السائل:

نصف كوب من السكر.

نصف كوب من الزيت.

كوب من الحليب.

٥ ملاعق من مسحوق الكاكاو الخام.

٤ ملاعق من حليب البودرة.

قومي بوضع الدقيق مع الكاكاو، والبيكنج بودر، وقلبيهم جيدًا.

أضيفي البيض، والحليب، والسكر، والزيت، والفانيليا والخل، إلى الخلاط الكهربائي.

أخلطي المكونات جيدًا في الخلاط، وبذلك قومي بوضعها على خليط الدقيق.

قومي بتقليب المكونات في أتجاه واحد لمدة لا تقل عن ٥ دقائق، لكي تحصلي على كيك ناجحة.

أحضري صينية، مدهونه بالزيت، والدقيق، لكي تقومي بإضافة الخليط إليها.

قومي بتشغيل الفرن لمدة ١٠ دقائق على درجة حرارة ١٨٠°، لكي يسخن جيدًا.

بعد ذلك قومي بوضع الصينية في الفرن، واتركيها لمدة ٢٠ دقيقة، بدون فتح الفرن نهائيًا.

أثناء انتظارك الكيك، قومي بتحضير الصوص، لكي تقومي بوضعة على الكيك بعد نضجها مباشرًة.

أضيفي مكونات الصوص إلى الخلاط الكهربائي، ثم قومي بوضعها في وعاء.

قومي بوضع الوعاء على النار الهادئة، لكي يصبح قوامة ثقيل.

أتركي صوص الشكولاتة لبعض الوقت حتى يهدأ.

بعد ذلك قومي بإخراج الكيك، وتزينها بصوص الشكولاتة الشهي والمميز، واضيفي إليها بعض المكسرات إذا كنتي ترغبين ذلك.

يمكنك الأن تقديم الكيك بجانب المشروب المفضل لديكم.

طريقة عمل كيك الشكولاتة السائلة: