بملعقة كركم طريقة صبغ الشعر في المنزل باللون اللي تحبيه استعيدي جمالك بلون جذاب

الكركم من أهم التوابل التي لها طعم طيب، وله الكثير من الفوائد عند تناوله للجسم، أما عن أهميته التجميلية للبشرة والشعر فهو متعدد الفوائد، فهو أصبح من أهم المواد الطبيعية التي تستخدم في صبغ الشعر بشكل رائع ويعطي اللون الأصفر الذهبي الجذاب، كما يمنح الشعر النعومة واللمعان التي يحتاجها الشعر ويمنح الشعر الكثير من المميزات الأخرى، وسوف نتعرف على طريقة استخدام الكركم لصبغ الشعر من خلال هذا المقال.

طريقة صبغ الشعر بالكركم

استخدمي الكركم بخطوات بسيطة واصبغي شعرك بأجمل الألوان واكثرهم جاذبية وهو اللون الأصفر الرائع وطريقة الاستخدام كالتالي:

مكونات صبغ الشعر بالكركم

ثلاث ملاعق من مسحوق الكركم.

لتر كامل من المياه.

طريقة التحضير

اغسلي شعرك جيدًا حتى تتخلصي من اي زيوت أو كريم قد يكون عالق به.

احضري إناء واحد وقومي بوضع كمية المياه التي تم تجهيزها بداخله.

أضيفي داخل الإناء الكركم.

اتركي المياه مع الكركم حتى يتم الغليان بين المكونين.

ارفعي الوعاء من النار.

اتركيه حتى يبرد تمامًا.

صبي المياه بالكركم داخل زجاجة بخاخة.

رشي شعرك بالكامل بهذا الخليط.

لفي شعرك بعد ذلك وضعي قبعة بلاستيك للشعر.

اتركي هذا الخليط لمدة ساعة كاملة على الشعر.

اغسلي شعرك بعد ذلك بالماء الفاتر والشامبو جيدًا.

قومي بتجفيف الشعر بالاستشوار لتظهر النتيجة على الشعر، واللون بوضوح.

فوائد استخدام الكركم الطبيعي للشعر

الكركم له الكثير من الفوائد عند استخدامه للشعر بشكل عام ومن أهم هذه الفوائد ما يلي: