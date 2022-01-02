تعتبر البيتزا من أهم المعجنات التي تنال إعجاب الجميع، و تعد من المأكولات المفضلة لدى الكثير من الناس، ولكن في الأغلب لا نستطيع الحصول على نفس الطعم الذي يقدم لنا في المطاعم عندما نقوم بعملها في المنزل. وبذلك نقدم لكم من خلال هذا المقال طريقة عمل البيتزا عن طريق الخلاط وبمكونات سهلة وبسيطة كما أنها غير مكلفة نهائيا ونستطيع الحصول على نفس الطعم الموجود في المطاعم وفي السطور التالية نوضح المقادير وطريقة التحضير بشكل من التفصيل.

تكات عمل بيتزا الخلاط السائلة:

يمكن تحضير البيتزا التي تقدم في المطاعم بالمنزل عن طريق بعض الخطوات السريعة، وإذا أردتِ معرفة هذه الخطوات يمكنك متابعة هذا المقال.

طريقة تحضير بيتزا الخلاط:

يوجد العديد من المكونات التي تستخدم في تحضير البيتزا، وهذه المكونات هي:

كوب دقيق.

ربع كوب من الزيت.

صلصة طماطم أو كاتشب لدهن الوجه.

نصف كوب من الحليب الدافئ.

معلقة صغيرة من السمنة.

بياض بيضة.

معلقة كبيرة الحجم من السكر.

ملعقة كبيرة من اللبن البودرة.

نصف ملعقة صغيرة ملح.

معلقة صغيرة خميرة.

جبنة موتزاريلا.

زيتون مخلي.

بسطرمة.

جبنة رومي مبشورة.

تونة.

فلفل حار شرائح.

قومي بوضع المكونات السائلة في الخلاط، (نضع الحليب، والبيض، والسكر، والملح، والخميرة، وملعقة صغيرة من السمنة والزيت، واللبن البودرة) ثم يتم خلطهم بصورة جيدة في الخلاط.

عليكِ بوضع الدقيق ثم قومي بتشغيل الخلاط حتى تتمازج المكونات كلها بشكل جيد.

احضري صينية مدهونة بالزيت وانزلي بالعجينة في الصينية المدهونة.

قومي بتسوية العجينة بيدك ثم افردي عليها كيس ثلاجة بالوجه. وبذلك تترك لمدة خمسة عشر دقائق حتى ترتاح.

ادهني الوجه بصلصة البيتزا أو الكاتشب بدون الوصول إلى الحرف.

ضعي الحشوات المستحبة من بسطرمة، أو تونة، أو ميكس جبن، ونضع الإضافات على الصلصة المدهونة دون أن تصل للحرف.

ادخليها فرن مشتعل من قبل على درجة حرارة 200 درجة وتظل داخل الفرن لمدة 12 دقيقة أو حتى تنضج.

طريقة تحضير بيتزا الخلاط:

إذا كنتِ خائفة من وضع الدقيق في الخلاط، فمن الممكن أن تضعي المكونات التي تم ضربها في الخلاط في بولة، وتقومي بإضافة الدقيق عليهم في البولة ومن ثم العجن.

ولكن الكمية المحددة للدقيق تعتبر قليلة ومناسبة للضرب في الخلاط، وذلك يعود إلى كفاءة الخلاط ونوعه.