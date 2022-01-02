طريقة عمل العجة المصرية بالخضراوات بكل التكات

الكثير من ربات المنزل تبحث على طريقة عمل العجة المصرية الأصلية، حيث تعد العجة من أكثر الوجبات التي تحرص السيدات على تحضيرها لأبنائها في المنزل، وذلك لأنها تتميز بمذاقها الشهي وتعد هذه الوجبة من أكثر الوجبات السريعة التي من الممكن تناولها في الغذاء والعشاء كوجبة صحية مفيدة تحتوي على الكثير من المكونات الغذائية الصحية، ومن خلال مقالنا هذا سنعرض لكم طريقة إعداد العجة بالطريقة المصرية اللذيذة بخطوات سهلة وبسيطة.

طريقة عمل العجة المصرية بالخضراوات

تتكون العجة المصرية من مجموعة من المكونات اللذيذة والصحية، وتتمثل تلك المكونات من خلال ما يلي:

عدد 3 حبات من البصل.

مقدار مناسب من الخضروات من البقدونس، والشبت، والكزبرة.

عدد فصين من الثوم.

عدد 3 أكواب من الدقيق الأبيض.

فلفل أخضر.

مقدار كوب متوسط من الماء.

عدد 3 من البيض.

مقدار ملعقة صغيرة من كربونات الصوديوم.

رشة صغيرة من الملح، والفلفل الأسود، والكمون، والبابريكا.

مقدار مناسب من الكزبرة الناشفة.

عدد 4 ملعقة من الزيت النباتي.

طريقة التحضير

يتم تحضير العجة المصرية من خلال بعض الخطوات البسيطة، وتتمثل تلك الخطوات في كلا من: