طريقة عمل العجة المصرية بالخضراوات بكل التكات

الكثير من ربات المنزل تبحث على طريقة عمل العجة المصرية الأصلية، حيث تعد العجة من أكثر الوجبات التي تحرص السيدات على تحضيرها لأبنائها في المنزل، وذلك لأنها تتميز بمذاقها الشهي وتعد هذه الوجبة من أكثر الوجبات السريعة التي من الممكن تناولها في الغذاء والعشاء كوجبة صحية مفيدة تحتوي على الكثير من المكونات الغذائية الصحية، ومن خلال مقالنا هذا سنعرض لكم طريقة إعداد العجة بالطريقة المصرية اللذيذة بخطوات سهلة وبسيطة.طريقة عمل العجة المصرية بالخضراوات
تتكون العجة المصرية من مجموعة من المكونات اللذيذة والصحية، وتتمثل تلك المكونات من خلال ما يلي:
- عدد 3 حبات من البصل.
- مقدار مناسب من الخضروات من البقدونس، والشبت، والكزبرة.
- عدد فصين من الثوم.
- عدد 3 أكواب من الدقيق الأبيض.
- فلفل أخضر.
- مقدار كوب متوسط من الماء.
- عدد 3 من البيض.
- مقدار ملعقة صغيرة من كربونات الصوديوم.
- رشة صغيرة من الملح، والفلفل الأسود، والكمون، والبابريكا.
- مقدار مناسب من الكزبرة الناشفة.
- عدد 4 ملعقة من الزيت النباتي.
يتم تحضير العجة المصرية من خلال بعض الخطوات البسيطة، وتتمثل تلك الخطوات في كلا من:
- نقوم بتقطيع البصل أولا قطع صغيرة ثم نضعها في مقلاة مع مقدار مناسب من الزيت النباتي حسب رغبتك، ونقوم بتقليب البصل حتى نحصل على اللون الذهبي، ثم نضيف بعد ذلك كلا من الكزبرة والبقدونس والشبت بعد تقطيعهم نضع منهم على البصل نصف الكمية ثم نستكمل التقليب مع إضافة الفلفل الأخضر.
- ثم نقوم بتقليب هذه المكونات على النار لمدة لا تزيد عن 5 دقائق، بعد ذلك نرفعه من على النار ثم نتركه قليلا حتى يبرد.
- على الجانب الآخر نضع الدقيق الأبيض في وعاء به ماء، ثم نضيف كلا من البيض والكمون والكزبرة الناشفة والملح والبابريكا بالإضافة إلى الفلفل الأسود وبيكربونات الصوديوم مع إضافة كلا من باقي الخضروات المقطعة والبصل ثم نستكمل تقليب كل هذه المكونات مع بعضهم البعض.
- نحضر بعد ذلك صينية مدهونة بقليل من الزيت، ثم نضع بها المكونات السابقة مفرودة في الصينية، بعد ذلك نقوم بإدخالها في الفرن حتى تنضج بشكل جيد، ثم بعد ذلك نرفع الصينية على الشواية حتى ينضج الوجه تماما، وفي النهاية تكون العجة جاهزة للتقديم على هيئة قطع صغيرة.
الوسوم
الكثير من ربات المنزل تبحث على طريقة عمل العجة المصرية الأصلية، حيث تعد العجة من أكثر الوجبات التي تحرص السيدات على تحضيرها لأبنائها في المنزل، وذلك لأنها تتميز بمذاقها الشهي وتعد هذه الوجبة من أكثر الوجبات السريعة التي من الممكن تناولها في الغذاء والعشاء كوجبة صحية مفيدة تحتوي على الكثير من المكونات الغذائية الصحية، ومن خلال مقالنا هذا سنعرض لكم طريقة إعداد العجة بالطريقة المصرية اللذيذة بخطوات سهلة وبسيطة.طريقة عمل العجة المصرية بالخضراوات
تتكون العجة المصرية من مجموعة من المكونات اللذيذة والصحية، وتتمثل تلك المكونات من خلال ما يلي:
- عدد 3 حبات من البصل.
- مقدار مناسب من الخضروات من البقدونس، والشبت، والكزبرة.
- عدد فصين من الثوم.
- عدد 3 أكواب من الدقيق الأبيض.
- فلفل أخضر.
- مقدار كوب متوسط من الماء.
- عدد 3 من البيض.
- مقدار ملعقة صغيرة من كربونات الصوديوم.
- رشة صغيرة من الملح، والفلفل الأسود، والكمون، والبابريكا.
- مقدار مناسب من الكزبرة الناشفة.
- عدد 4 ملعقة من الزيت النباتي.
يتم تحضير العجة المصرية من خلال بعض الخطوات البسيطة، وتتمثل تلك الخطوات في كلا من:
- نقوم بتقطيع البصل أولا قطع صغيرة ثم نضعها في مقلاة مع مقدار مناسب من الزيت النباتي حسب رغبتك، ونقوم بتقليب البصل حتى نحصل على اللون الذهبي، ثم نضيف بعد ذلك كلا من الكزبرة والبقدونس والشبت بعد تقطيعهم نضع منهم على البصل نصف الكمية ثم نستكمل التقليب مع إضافة الفلفل الأخضر.
- ثم نقوم بتقليب هذه المكونات على النار لمدة لا تزيد عن 5 دقائق، بعد ذلك نرفعه من على النار ثم نتركه قليلا حتى يبرد.
- على الجانب الآخر نضع الدقيق الأبيض في وعاء به ماء، ثم نضيف كلا من البيض والكمون والكزبرة الناشفة والملح والبابريكا بالإضافة إلى الفلفل الأسود وبيكربونات الصوديوم مع إضافة كلا من باقي الخضروات المقطعة والبصل ثم نستكمل تقليب كل هذه المكونات مع بعضهم البعض.
- نحضر بعد ذلك صينية مدهونة بقليل من الزيت، ثم نضع بها المكونات السابقة مفرودة في الصينية، بعد ذلك نقوم بإدخالها في الفرن حتى تنضج بشكل جيد، ثم بعد ذلك نرفع الصينية على الشواية حتى ينضج الوجه تماما، وفي النهاية تكون العجة جاهزة للتقديم على هيئة قطع صغيرة.