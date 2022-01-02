أعملي شوربة العدس الأصفر بالشعرية بتتبيلة رهيبة ألذ شوربة هتدفيكي في الشتاء

شوربة العدس الأصفر تعد من الأكلات المميزة، لأنها من الوجبات الشعبية التي يفضلها أغلب المصريين، حيث تمد الجسم بالطاقة والفيتامينات التي يحتاجها، وطريقة تحضير شوربة العدس الأصفر سهلة وسريعة ولا تحتاج لوقت كبير، مما يجعل السيدات المصريات يقومون بتحضيرها خاصةً في أوقات الشتاء والبرد القارص، حيث أنها تساعد على الشعور بالدفء، وفى هذا المقال سنقدم طريقة شوربة العدس الأصفر ذات المذاق الشهي.

طريقة عمل شوربة العدس الاصفر

يمكنك تحضير شوربة العدس الأصفر بمكونات بسيطة، وبطريقة سهلة، وإليك الطريقة كالآتي:

مكونات شوربة العدس الأصفر

كوب ونصف من العدس الأصفر.

حبة كبيرة من البصل.

أربعة فصوص ثوم مفروم.

ربع ملعقة من الكمون الناعم.

نصف ملعقة من ملح الطعام.

فلفل أسود حسب رغبتك.

حبة واحدة كبيرة من الطماطم.

عدد إثنان حبة من الجزر.

حبة صغيرة من البطاطس.

نصف كوب شعرية.

ملعقتين من السمن.

قومى بغسل كمية العدس الأصفر.

ضعيه في وعاء، ومعه ضعف كميته ماء.

قطعي كل من البصل، والطماطم، والبطاطس، والجزر إلى قطع متوسطة.

أضيفى إلى العدس الأصفر الخضروات المقطعة، وثلاثة من فصوص الثوم، ولكن إتركى جزء من البصل جانباً.

إرفعي الوعاء على النار، وإتركيه يغلي جيداً.

إنتظرى حتى تمام النضج، وتجانس المكونات سوياً.

إرفعي الإناء بعيداً عن النار وإتركيه يهدأ لسلامتك.

إحضرى محضرة الطعام.

إخلطي العدس مع الخضروات المسبق إحضارهم على النار.

أعيدي الخليط مرة أخرى إلى الوعاء.

إحضرى وعاء آخر ضعي به ملعقة كبيرة من السمن، وضعيه على النار، وضعي كمية المكرونة الشعرية مع التقليب المستمر حتى حصولك على اللون الذهبي.

ضعي الشعرية إلى الخليط المحضر مسبقاً، وإرفعيه مرة أخرى على النار.

إنتظرى حتى تمام نضج المكرونة الشعرية.

إحضري وعاء آخر ضعي به الملعقة الأخيرة من السمن، وقطعى البصل المتبقي قطع صغيرة مع فص الثوم المتبقى أيضاً، وقومي بالتقليب حتى حصولك على اللون الذهبى المميز.

عند غليان شوربة العدس الأصفر اللذيذة قومي بإطفاء النار.

إحضرى طبق التقديم، وضعي به الشوربة المحضرة، وضعي على وجه الطبق ملعقة من البصل والثوم للتزيين.

يقدم مع البصل الأخضر العيش المحمص في الفرن.

طريقة التحضير