حضري مقبلات شهية بهريسة الشطة في المنزل بأسهل الطرق

تعتبر هريسة الشطة من الأطعمة الشهيرة المنتشرة في مصر بل في العالم كله، وذلك يرجع إلى وجود عناصر غذائية عالية فهي تعتبر من الأطباق الفرعية التي تقدم مع الأطباق الرئيسية، ويوجد منها نوعان هي هريسة الصلصة الحارة وهريسة البهارات، ولذلك تلجأ الأمهات في المنازل نظراً لطريقة تحضيرها البسيطة والسريعة ،ولهذا سنتعرف على طريقة عملها من خلال هذا التقرير اليوم والأسرار التي تتمتع بها لكي تصبح شهية ومثل التي تباع في المطاعم.

نصف كيلو فلفل أخضر حار.

كيلو جرام من الفلفل الأحمر الحار.

صلصة طماطم.

تمن كيلو من الليمون.

2 قرن من الفلفل الأحمر الحلو.

معلقة صغيرة من الفلفل الأسود.

معلقة كبيرة ثوم مهروس ناعماً.

معلقتان صغيرتان من الملح.

نأتي بالفلفل الأخضر الحار والفلفل الأحمر ونفرمه فرماً ناعماً ونضيف مع الفلفل الأحمر الحلو الثوم المهروس ونبدأ في التقليب جيداً ،ثم نقوم بوضع الخليط على نار هادئة لمدة تصل إلى عشر دقائق.

نقوم بإضافة الخل الأبيض وصلصة الطماطم ونبدأ في التقليب جيداً حتى تتجانس جميع المكونات جيداً.

بعد أن ننتهي من الخليط نأتي ببرطمان ونضع فيه الخليط تدريجياً ،ثم نضع فوقه القليل من الخل الأبيض حتى نحافظ عليه من التعفن وضعيه في الثلاجة.

مكونات عمل هريسة الشطة في المنزل

رشة من الملح.

كيلو من الشطة الحمراء.

معلقة صغيرة من السكر.

نصف معلقة صغيرة من البيكربونات.

نقوم بوضع قرون الشطة بعد أن نغسلها جيداً والتخلص من الرأس الأخضر ، نضعه في وعاء به ماء على نار هادئة.

نقوم بإضافة الملح والسكر والبيكربونات ونتركها على النار لمدة تصل إلى عشر دقائق.

ثم نقوم بعد ذلك بإضافة الزيت ونقلب جيداً، ونتركها لتبرد ،ثم نأتي البرطمان محكم الغلق ونصبه فيه ونضعه في الثلاجة.

تمتلك هريسة الشطة العديد من الفوائد الطبية والعلاجية والتي تنعكس على صحة الجسم بالإيجاب بشرط عدم الإفراط في تناولها، ومنها: