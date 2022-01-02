طريقة عمل الفطير المشلتت الفلاحي الأصلي هش ومورق ومنفوخ زي بتاع ستي خطوة بخطوة فلاحي فلاحي مش هتبطلي تعمليه

طريقة عمل الفطير المشلتت الفلاحي الأصلي هش ومورق، طريقة عمل الفطير المشلتت الفلاحي من الطرق السهلة والجميلة، والتي من الممكن أن تقوم بها ربة المنزل، في بيتها بكل سهولة، خاصة في فصل الشتاء حيث يكون أكل الفطائر الساخنة من الأمور المحببة لكل أفراد الأسرة، وتكون رائحة المخبوزات في المنزل من الأمور الجالبة للسعادة والبهجة في البيت، كان المعتقد قديما أن الفطير المشلتت لا تستطيع عمله سوى السيدات الريفيات ولكن سنقدم طريقته بسلاسة ويسر، حتى تستطيع كل أم وزوجة خبزه في بيتها.

طريقة عمل الفطير المشلتت الفلاحي الأصلي هش ومورق

تعتبر هذه الطريقة سهله جداً بمكونات سهله وبسيطة

كيلو من الدقيق المتعدد الاستخدامات.

كوبين من السمن البلدي أو النباتي أو خليط من الاثنين، ويمكن استخدام خليط من السمن والزيت.

علبة كبيرة من القشدة الجاهزة من السوبر ماركت.

في حالة عدم توفر القشدة الجاهزة، يمكن استخدام وجه اللبن الدسم، فبعد غلي اللبن بترك ليبرد، نلاحظ تكون طبقة كثيفة على وجه اللبن، يتم أخذها والاحتفاظ بها في طبق، وكلما قمنا بغلي اللبن نقوم بهذه الخطوة، سيتكون لدينا كمية من هذه القشدة يمكن استخدامها في عدة استخدامات منها الفطير المشلتت.

ماء دافئ.

مكونات عمل الفطير المشلتت

نضع الدقيق في طبق عميق يصلح للعجن.

نضع الماء الدافئ بالتدريج، ثم نقوم بالعجن، نستمر في العجن حتى نحصل على عجينة ملساء لينة.

نقوم بتغطية العجينة بقطعة قماش جافة، نتركها فترة في مكان دافئ.

كلما تركنا العجينة لفترة أكبر، يكون أفضل، لكن يجب ألا تقل فترة تركها عن ساعتين.

بعد ذلك نقسم العجينة إلى أربع من الكور، ثم نتركها فترة أخرى.

نحضر أول كرة من العجينة ونقوم فردها تماما، بسمك رقيق جدا، ونشدها تماما، حتى تكون رقيقة جدا.

نحضر السمن، نقوم بتدفئة السمن في وعاء مناسب على النار.

نحضر فرشاة الدهان المخصصة للمطبخ، ونقوم بدهن الفطيرة المفرودة تماما ثم نطبق طرف الفطيرة حتى منتصفها وندهن الجزء المطبق، ثم نطبق الجزء المقابل له وندهنه، وهكذا نطبق كل جزء من أجزاء الفطيرة، ونقوم بدهانه حتى تصبح الفطيرة كشكل الظرف.

خطوات تحضير الفطير المشلتت