اسرار خلطة وتتبيلة وعمل الفراخ المشوية على اصولها افضل من المطاعم على الفحم و الشواية والسر عندنا

تعتبر تتبيلة الفراخ المشوية هى العنصر الأساسى فى اعداد وتجهيز الفراخ المشوية. فكلما كانت التتبيلة جيدة كانت الفراخ شهية ولذيذة. كما ان الهدف الاساسى من التتبيلة هو اعطاء الطعم الشهى والمميز للفراخ عند النضج. ايضا تساعد التتبيلة الفراخ على النضج بسرعة. وتعتبر الفراخ التى تمكث فى التتبيلة الجيدة مدة لاتقل عن ست ساعات ذات طعم مميز ولذيذ وشهي أيضا. واردنا ان نقدم افضل طرق عمل تتبيلة للفراخ المشوية سواء المشوية على الفحم او فى الفرن او على الشواية ذات الأسياخ المعلقة. وسوف نوضح طرق تتبيلة الفراخ المشوية عموما فى الخطوات التالية على طريقة المطاعم المشهورة في هذا المجال.

حبتان من الدجاج مقطعة الى نصفين او اربع ارباع.

حبة من البصل المفروم.

ثم حبة من الطماطم المفرومة.

حبة صغيرة من البرتقال مفرومة او حبة من الجزر.

ملعقة من بهارات الفراخ.

ثم ملعقة من الكاري.

مع ملعقة من الحبهان.

ملعقة من الكزبرة المطحونة.

ملعقتان من عصير الليمون.

ثم ملعقتان من الخل.

ملعقة صغيرة من القرفة.

كذلك ملعقة صغيرة من جوزة الطيب

. ملعقة من الزعتر.

أيضا ملعقة من الفلفل الأسود.

نصف ملعقة من الزنجبيل.

ملعقة من الملح.

ثم ملعقة من البابريكا.

ربع كوب من الزيت هام للتتبلة

طريقة تتبيل وعمل الفراخ المشوية افضل من المطاعم المكونات والمقادير

غسل الفراخ جيدا بعد تقطيعها بالماء والخل وعصير الليمون لمن زفارة الفراخ.

خلط جميع المكونات الاخرى فى وعاء كبير وتقلب جيدا.

يتم وضع الخليط بالكامل على الفراخ المقطعة ويتم فرك الفراخ بالتتبيلة من الداخل والخارج.

تترك الفراخ فى التتبيلة ليلة كاملة او ثمان ساعات على الاقل فى الثلاجة.

نخرج الفراخ من التتبيلة قبل الشوى بنصف ساعة ثم توضع على شواية الفحم او على شواية فرن البوتاجاز والافضل شواية الفحمللطعم والمذاق الرائع.

تقلب الفراخ على شواية الفحم كل خمس دقائق على جانب مع مراعاة ان تكون النار متوسطة عند وضع الفراخ.

تترك الفراخ على الفحم مع التقليب حتى النضج ويولوتها ذهبى.

ثم ترفع من على الشواية وتقدم ساخنة بجانب الأرز أو الحبز والسلطات والطحينة.

.طريقة التحضير وتتبيل الفراخ