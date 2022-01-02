ألذ تتبيلة هتدوقيها أعملي كفتة بانيه بطريقة مميزة ومختلفة بطعم مقرمش ولذيذ

تعد الكفتة من ألذ الأكلات التي يحبها الكثيرون سواء أطفال أو كبار، فهي من الأطباق الرئيسية، كما أنها من الوجبات السهلة والسريعة في تحضيرها بمكونات بسيطة ومتوفرة لديك، والكفتة لها وصفات متعددة، ويمكن تناولها فى وجبتى الغداء والعشاء، وفي أغلب الأحيان يمكن تقديمها بجانب سلطة الطحينة اللذيذة، والسلطة الخضراء، كما يمكن تقديم الكفتة البانيه بجانب المكرونة والبطاطس المقلية، وهنا في المقال سنقدم طريقة بسيطة لتحضير الكفتة البانيه.

طريقة عمل كفتة بانية

يمكننا تقديم الكفتة البانيه بطريقة سهلة ومكونات بسيطة تجعل مذاق الكفتة ألذ مذاق، وإليك الوصفة فيما يلي:

ربع كيلو من اللحمة المفرومة.

حبة من البصل المبشور المصفى.

ملح وفلفل أسود حسب الرغبة.

ربع ملعقة من البصل البودر.

ربع ملعقة من الثوم البودر.

بهارات لحمة حسب الرغبة.

بقدونس مفروم للتزيين.

حبة من البيض.

كيس فيجيتار.

زيت للتحمير.

إحضري بولة نضع بها اللحمة المفرومة.

أضيفي على اللحمة البصلة المبشورة مصفاة من ماء البصل.

ضعي ماء البصل جانباً لتشكيل كرات اللحمة.

قومي بإضافة الملح، والفلفل الأسود، والبصل البودر، والثوم البودر، وبهارات اللحمة، وإخلطيهم جيداً حتى يصبح ملمس اللحمة ناعم، وتختلط البصلة المبشورة جيداً بداخلها.

بإستخدام مياه البصلة المبشورة بللي أصابعك، وشكلي اللحمة حسب الرغبة سواء كرات صغيرة أو أصابع طويلة.

أكملي تشكيل كمية اللحمة.

ضعيها فى الثلاجة مدة لا تقل عن ربع ساعة لتتماسك، وتأخذ مذاق التوابل والبصل.

إحضري اللحمة المحضرة مسبقاً من الثلاجة بعد المدة المحددة.

سخني الزيت على نار متوسطة.

إحضري طبق نضع به حبة البيض، وإخفقيه بالمضرب السلك مع إضافة رشة من الملح، ورشة من الفلفل الأسود.

جهزي طبق آخر، وضعي به كيس الفيجيتار.

نغمر كرات اللحمة فى البيض على الوجهين.

ضعي كرات اللحمة كرة تلو الأخرى فى الفيجيتار

قومي بوضع كرات اللحم في الزيت الساخن.

نقلب كرات اللحمة فى الزيت على الوجهين حتى الحصول على اللون الذهبى الرائع، وحتى تمام النضج.

قومي بوضع الكفتة البانيه في طبق التقديم

زيني الطبق برشة من البقدونس.

قدميها مع مكرونة، ومعها سلطة خضروات بالإضافة إلى البطاطس المحمرة مع إضافة الكاتشب.

مكونات كفتة بانيةطريقة التحضير