أسرار ام على افضل طريقة لعمل ام على الرائعة واللذيذة بالبيف باستري والدريم خطيرة تجنن وصفات رائعة

تعتبر حلوى أم على من الحلويات المشهورة فى الوطن العربى وفى مصر خاصة. وهو من الأطباق المميزة والشهية والتي تقدم فى العديد من المناسبات وتقدم ساخنة فى شهور الشتاء. كما تعتبر حلوى ام على من الحلويات السهلة فى التحضير وايضا غنية بالعديد من العناصر الغذائية الهامة والضرورية لصحة الانسان. يمكن عمل ام على بالكرواسون او التوست او الباف باسترى اى مكون حسب الرغبة وسوف نذكر افضل طرق عمل ام على فى الخطوات التالية.

عشر قطع من البف باستيرى مقطعة إلى مكعبات.

خمس أكواب من الحليب.

نصف كوب من الزبدة.

ثم كوب من السكر .

نصف كوب من الكريمة

خمس ملاعق من الزبيب

ربع كوب من جوز الهند.

كوب من القشطة.

ملعقة من القرفة.

طريقة عمل ام على بالبف باستري والدريم ويب المكونات والمقادير

ربع كوب من الفستق الحلبي.

ثم ربع كوب من الجوز المجروش.

ايضا ربع كوب من البندق المحمص المجروش.

مع ربع كوب من اللوز الشرائح.

مكونات الحشو

تحميص الباف باسترى فى بعض الزبدة فى مقلاة على النار حتى تتحمر ويصبح لونها ذهبى.

كما يمكن تحميص الباف باسترى عن طريق رصها فى صينية الفرن بعد دهنها ببعض الزبدة وتسخين الفرن وتترك حتى تتحمص او يصبح لونها ذهبى

.ثم تقطع وتكسر عجينة الباف باستري المحمصة الى قطع مكعبات او نصفين حسب الرغبة.

بعد تقطيع وتكسير الباف باسترى نقوم بوضعها فى طاجن من الفخار.

ثم نقوم بإضافة اللوز والجوز والبندق والقرفة والفستق وجوز الهند على الباف باسترى مع خلط جميع المكونات جيدا.

نضع قدر على نار متوسطة ثم نضع الحليب والزبدة والسكر ويترك الخليط حتى الغليان.

بعد ذلك نقوم بوضع خليط الحليب على خليط الباف باسترى والمكسرات فى الطاجن والتقليب حتى تختلط المكونات معا.

.يتم ترك الطاجن خمس دقائق حتى يتشرب الباف باسترى الحليب.

خلط القشطة والكريمة فى وعاء ثم نضيف الخليط الى الطاجن على الوجهة ثم اضافة المكسرات .

نقوم برش الفستق المجروش على الطاجن ثم يوضع الطاجن فى الفرن بعد تسخينة ثلث ساعة حتى يصبح الوجهة ذهبى اللون

. ثم نخرجه من الفرن ويقدم ساخن.

طريقة التحضير لعمل ام على