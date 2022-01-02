صحة

طريقة عمل المندي السعودي باللحم الاصلي وصلصة الدقوس اللذيذة

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يشتهر المطبخ الخليجي دائما باأطباقة المميزة ومن أشهرها المندي ، ويعتبر من أطباقهم الرئيسية في الولائم ومناسباتهم الكبيرة ،وذالك لتمييز طعمه ومذاقة الرائع لهذا هو أكثر طلبا وتميزا في جميع أنحاء الخليج ، أما عن بلد منشأ المندي هي اليمن ومن حضر موت تحديدا ، وهي تشتهر بوجباتها الدسمة والمميزة ومن أطباقها المشهورة الاوزي والزرب والمظبي وغير ذالك من الاصناف ، ومنها نقل المندي ألي السعودية ، كما ذادت السعودية الطبق تميزا وأشياء عن أصول الطبق ، مما ذادت من شهرته وعرف بأسم المندي السعودي

طريقة طهي المندي السعودي

المقادير

  • 3أكواب من الارز البسمتي يغسل وينقع في الماء الدافئ 30 دقيقة ويصفى
  • 1/2ملعقة كمون مطحون
  • الملح حسب الحاجة
  • 2 حبة من البصل المبشور الناعم
  • 3 فصوص من الثوم المفروم
  • 1/4كوب سمن نباتي
  • 5 كوب و1/4 ماء مغلي
  • 4 حبات طماطم مبشور
  • 4 عود من القرفة
  • 3 ورق من الغار
  • 3 وحدات من الومي
  • 3حبات من القرنفل
  • 3 حبات من الفلفل الحار
  • 4 وحدات حبهان

لأعداد اللحم

  • 1كيلو من اللحم ( لحم الغنم) ويكون مقطع حسب الرغبة ويستحسن كبير
  • 3 حبات من البصل المفروم
  • 4 فص ثوم مفروم
  • الملح حسب الحاجة
  • 1 ملعقة و1/2بهارات مشكلة
  • 1ملعقة من الفلفل الاسود
  • 1 ملعقة زعفران
  • 1/2 كوب عصير لمون

لأعداد صلصة الدقوس

  • 4 حبات طماطم مبشورة
  • 2 فص ثوم مفروم
  • 3حبات فلفل حار
  • الملح حسب الحاجة
  • 1/2 ملعقة فلفل اسود
  • 2 ملعقة زيت زيتون
  • 1 ملعقة بقدونس مفروم
طريقة الأعداد نعد صلصة الدقوس:
  • نحضر أناء نضع به زيت الزيتون ونضعه على النار ومن ثم نضع الثوم والفلفل الحار ونقلبه حتى يغير لونه ويصبح ذهبي
  • ومن ثم نقوم بااضافة الطماطم والبقدونس علي الثوم ونقلب كل منهم سويا ونضع الملح والفلفل الاسود ونتركهما حتي يثقل قوام الصلصة
تحضير الأرز
  • نأتي بااناء عميق ونضع به السمن ونسخنها على النار ، ثم نضع البصل ونقلبة حتى يصفر لونه ونضيف علية الثوم ونقلبهما سويا حتى يغير لونهما
  • ثم نسكب كوب واحد من الماء وبه الكمون وورق الغار والقرنفل وعود القرفة والفلفل الحار وحبهان ونقلبهم سويا حتي يتجانسا مع رشة الملح على حسب حاجتك
  • ونتركهم 4 دقائق حتى يغلو ، ثم نقوم بااضافة الطماطم ونقلبهم سويا حتي يتجانسا ، ثم نقوم بااضافة الارز والماء عليهم ونتركهما على نار مرتفعة حتى يغلو لمدة دقائق ويشرب الارز بعض الماء ، ثم نأتي بورق الفويل القصدير ونغلق الاناء عليهم ونثقب الفويل حتي يتنفس الارز ، ونشعل الفرن على درجة حرارة 200  لتسخن لطهي المندي
نقوم بااعداد اللحم
  • نقوم بتتبيل اللحم بالثوم والبصل والفلفل الاسود والملح والبهارات والزعفران جيدا حتي تتشرب اللحمة التوابل كلها ، ثم نسكب عليها عصير الليمون ونفركها جيدا ثم نضع اللحم علي أناء الارز المغلف بالفويل الممثقب ثم نغلقها بقطعة من القصدير ثانية وندخل الاناء الفرن لمدة 1 ساعة و 1/2 حتى يتم السوا
  • ثم نرفع قطعة القصدير لتحمير اللحم ، ونقلب الارز لنتأكد من تمام السوا ثم نقدمة في طبق الالتقديم ونضع اللحم فوقه
  • وفي طبق صغير نضع به زيت قليل ونضع فيه فحمة مشتعلة ، ونغلق الطبق بسرعة لمدة 3 دقائق حتي يأخذ ريحة الفحم
  • ثم في أطباق أخرى  نصب صلصلة الدقوس وتقدم بجانب المندي
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الوسوم

يشتهر المطبخ الخليجي دائما باأطباقة المميزة ومن أشهرها المندي ، ويعتبر من أطباقهم الرئيسية في الولائم ومناسباتهم الكبيرة ،وذالك لتمييز طعمه ومذاقة الرائع لهذا هو أكثر طلبا وتميزا في جميع أنحاء الخليج ، أما عن بلد منشأ المندي هي اليمن ومن حضر موت تحديدا ، وهي تشتهر بوجباتها الدسمة والمميزة ومن أطباقها المشهورة الاوزي والزرب والمظبي وغير ذالك من الاصناف ، ومنها نقل المندي ألي السعودية ، كما ذادت السعودية الطبق تميزا وأشياء عن أصول الطبق ، مما ذادت من شهرته وعرف بأسم المندي السعودي

طريقة طهي المندي السعودي

المقادير

  • 3أكواب من الارز البسمتي يغسل وينقع في الماء الدافئ 30 دقيقة ويصفى
  • 1/2ملعقة كمون مطحون
  • الملح حسب الحاجة
  • 2 حبة من البصل المبشور الناعم
  • 3 فصوص من الثوم المفروم
  • 1/4كوب سمن نباتي
  • 5 كوب و1/4 ماء مغلي
  • 4 حبات طماطم مبشور
  • 4 عود من القرفة
  • 3 ورق من الغار
  • 3 وحدات من الومي
  • 3حبات من القرنفل
  • 3 حبات من الفلفل الحار
  • 4 وحدات حبهان

لأعداد اللحم

  • 1كيلو من اللحم ( لحم الغنم) ويكون مقطع حسب الرغبة ويستحسن كبير
  • 3 حبات من البصل المفروم
  • 4 فص ثوم مفروم
  • الملح حسب الحاجة
  • 1 ملعقة و1/2بهارات مشكلة
  • 1ملعقة من الفلفل الاسود
  • 1 ملعقة زعفران
  • 1/2 كوب عصير لمون

لأعداد صلصة الدقوس

  • 4 حبات طماطم مبشورة
  • 2 فص ثوم مفروم
  • 3حبات فلفل حار
  • الملح حسب الحاجة
  • 1/2 ملعقة فلفل اسود
  • 2 ملعقة زيت زيتون
  • 1 ملعقة بقدونس مفروم
طريقة الأعداد نعد صلصة الدقوس:
  • نحضر أناء نضع به زيت الزيتون ونضعه على النار ومن ثم نضع الثوم والفلفل الحار ونقلبه حتى يغير لونه ويصبح ذهبي
  • ومن ثم نقوم بااضافة الطماطم والبقدونس علي الثوم ونقلب كل منهم سويا ونضع الملح والفلفل الاسود ونتركهما حتي يثقل قوام الصلصة
تحضير الأرز
  • نأتي بااناء عميق ونضع به السمن ونسخنها على النار ، ثم نضع البصل ونقلبة حتى يصفر لونه ونضيف علية الثوم ونقلبهما سويا حتى يغير لونهما
  • ثم نسكب كوب واحد من الماء وبه الكمون وورق الغار والقرنفل وعود القرفة والفلفل الحار وحبهان ونقلبهم سويا حتي يتجانسا مع رشة الملح على حسب حاجتك
  • ونتركهم 4 دقائق حتى يغلو ، ثم نقوم بااضافة الطماطم ونقلبهم سويا حتي يتجانسا ، ثم نقوم بااضافة الارز والماء عليهم ونتركهما على نار مرتفعة حتى يغلو لمدة دقائق ويشرب الارز بعض الماء ، ثم نأتي بورق الفويل القصدير ونغلق الاناء عليهم ونثقب الفويل حتي يتنفس الارز ، ونشعل الفرن على درجة حرارة 200  لتسخن لطهي المندي
نقوم بااعداد اللحم
  • نقوم بتتبيل اللحم بالثوم والبصل والفلفل الاسود والملح والبهارات والزعفران جيدا حتي تتشرب اللحمة التوابل كلها ، ثم نسكب عليها عصير الليمون ونفركها جيدا ثم نضع اللحم علي أناء الارز المغلف بالفويل الممثقب ثم نغلقها بقطعة من القصدير ثانية وندخل الاناء الفرن لمدة 1 ساعة و 1/2 حتى يتم السوا
  • ثم نرفع قطعة القصدير لتحمير اللحم ، ونقلب الارز لنتأكد من تمام السوا ثم نقدمة في طبق الالتقديم ونضع اللحم فوقه
  • وفي طبق صغير نضع به زيت قليل ونضع فيه فحمة مشتعلة ، ونغلق الطبق بسرعة لمدة 3 دقائق حتي يأخذ ريحة الفحم
  • ثم في أطباق أخرى  نصب صلصلة الدقوس وتقدم بجانب المندي
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أحمد ابراهيم

أحمد ابراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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