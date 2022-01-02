طريقة عمل المندي السعودي باللحم الاصلي وصلصة الدقوس اللذيذة

يشتهر المطبخ الخليجي دائما باأطباقة المميزة ومن أشهرها المندي ، ويعتبر من أطباقهم الرئيسية في الولائم ومناسباتهم الكبيرة ،وذالك لتمييز طعمه ومذاقة الرائع لهذا هو أكثر طلبا وتميزا في جميع أنحاء الخليج ، أما عن بلد منشأ المندي هي اليمن ومن حضر موت تحديدا ، وهي تشتهر بوجباتها الدسمة والمميزة ومن أطباقها المشهورة الاوزي والزرب والمظبي وغير ذالك من الاصناف ، ومنها نقل المندي ألي السعودية ، كما ذادت السعودية الطبق تميزا وأشياء عن أصول الطبق ، مما ذادت من شهرته وعرف بأسم المندي السعوديطريقة طهي المندي السعودي
المقادير
- 3أكواب من الارز البسمتي يغسل وينقع في الماء الدافئ 30 دقيقة ويصفى
- 1/2ملعقة كمون مطحون
- الملح حسب الحاجة
- 2 حبة من البصل المبشور الناعم
- 3 فصوص من الثوم المفروم
- 1/4كوب سمن نباتي
- 5 كوب و1/4 ماء مغلي
- 4 حبات طماطم مبشور
- 4 عود من القرفة
- 3 ورق من الغار
- 3 وحدات من الومي
- 3حبات من القرنفل
- 3 حبات من الفلفل الحار
- 4 وحدات حبهان
لأعداد اللحم
- 1كيلو من اللحم ( لحم الغنم) ويكون مقطع حسب الرغبة ويستحسن كبير
- 3 حبات من البصل المفروم
- 4 فص ثوم مفروم
- الملح حسب الحاجة
- 1 ملعقة و1/2بهارات مشكلة
- 1ملعقة من الفلفل الاسود
- 1 ملعقة زعفران
- 1/2 كوب عصير لمون
لأعداد صلصة الدقوس
- 4 حبات طماطم مبشورة
- 2 فص ثوم مفروم
- 3حبات فلفل حار
- الملح حسب الحاجة
- 1/2 ملعقة فلفل اسود
- 2 ملعقة زيت زيتون
- 1 ملعقة بقدونس مفروم
- نحضر أناء نضع به زيت الزيتون ونضعه على النار ومن ثم نضع الثوم والفلفل الحار ونقلبه حتى يغير لونه ويصبح ذهبي
- ومن ثم نقوم بااضافة الطماطم والبقدونس علي الثوم ونقلب كل منهم سويا ونضع الملح والفلفل الاسود ونتركهما حتي يثقل قوام الصلصة
- نأتي بااناء عميق ونضع به السمن ونسخنها على النار ، ثم نضع البصل ونقلبة حتى يصفر لونه ونضيف علية الثوم ونقلبهما سويا حتى يغير لونهما
- ثم نسكب كوب واحد من الماء وبه الكمون وورق الغار والقرنفل وعود القرفة والفلفل الحار وحبهان ونقلبهم سويا حتي يتجانسا مع رشة الملح على حسب حاجتك
- ونتركهم 4 دقائق حتى يغلو ، ثم نقوم بااضافة الطماطم ونقلبهم سويا حتي يتجانسا ، ثم نقوم بااضافة الارز والماء عليهم ونتركهما على نار مرتفعة حتى يغلو لمدة دقائق ويشرب الارز بعض الماء ، ثم نأتي بورق الفويل القصدير ونغلق الاناء عليهم ونثقب الفويل حتي يتنفس الارز ، ونشعل الفرن على درجة حرارة 200 لتسخن لطهي المندي
- نقوم بتتبيل اللحم بالثوم والبصل والفلفل الاسود والملح والبهارات والزعفران جيدا حتي تتشرب اللحمة التوابل كلها ، ثم نسكب عليها عصير الليمون ونفركها جيدا ثم نضع اللحم علي أناء الارز المغلف بالفويل الممثقب ثم نغلقها بقطعة من القصدير ثانية وندخل الاناء الفرن لمدة 1 ساعة و 1/2 حتى يتم السوا
- ثم نرفع قطعة القصدير لتحمير اللحم ، ونقلب الارز لنتأكد من تمام السوا ثم نقدمة في طبق الالتقديم ونضع اللحم فوقه
- وفي طبق صغير نضع به زيت قليل ونضع فيه فحمة مشتعلة ، ونغلق الطبق بسرعة لمدة 3 دقائق حتي يأخذ ريحة الفحم
- ثم في أطباق أخرى نصب صلصلة الدقوس وتقدم بجانب المندي
الوسوم
يشتهر المطبخ الخليجي دائما باأطباقة المميزة ومن أشهرها المندي ، ويعتبر من أطباقهم الرئيسية في الولائم ومناسباتهم الكبيرة ،وذالك لتمييز طعمه ومذاقة الرائع لهذا هو أكثر طلبا وتميزا في جميع أنحاء الخليج ، أما عن بلد منشأ المندي هي اليمن ومن حضر موت تحديدا ، وهي تشتهر بوجباتها الدسمة والمميزة ومن أطباقها المشهورة الاوزي والزرب والمظبي وغير ذالك من الاصناف ، ومنها نقل المندي ألي السعودية ، كما ذادت السعودية الطبق تميزا وأشياء عن أصول الطبق ، مما ذادت من شهرته وعرف بأسم المندي السعوديطريقة طهي المندي السعودي
المقادير
- 3أكواب من الارز البسمتي يغسل وينقع في الماء الدافئ 30 دقيقة ويصفى
- 1/2ملعقة كمون مطحون
- الملح حسب الحاجة
- 2 حبة من البصل المبشور الناعم
- 3 فصوص من الثوم المفروم
- 1/4كوب سمن نباتي
- 5 كوب و1/4 ماء مغلي
- 4 حبات طماطم مبشور
- 4 عود من القرفة
- 3 ورق من الغار
- 3 وحدات من الومي
- 3حبات من القرنفل
- 3 حبات من الفلفل الحار
- 4 وحدات حبهان
لأعداد اللحم
- 1كيلو من اللحم ( لحم الغنم) ويكون مقطع حسب الرغبة ويستحسن كبير
- 3 حبات من البصل المفروم
- 4 فص ثوم مفروم
- الملح حسب الحاجة
- 1 ملعقة و1/2بهارات مشكلة
- 1ملعقة من الفلفل الاسود
- 1 ملعقة زعفران
- 1/2 كوب عصير لمون
لأعداد صلصة الدقوس
- 4 حبات طماطم مبشورة
- 2 فص ثوم مفروم
- 3حبات فلفل حار
- الملح حسب الحاجة
- 1/2 ملعقة فلفل اسود
- 2 ملعقة زيت زيتون
- 1 ملعقة بقدونس مفروم
- نحضر أناء نضع به زيت الزيتون ونضعه على النار ومن ثم نضع الثوم والفلفل الحار ونقلبه حتى يغير لونه ويصبح ذهبي
- ومن ثم نقوم بااضافة الطماطم والبقدونس علي الثوم ونقلب كل منهم سويا ونضع الملح والفلفل الاسود ونتركهما حتي يثقل قوام الصلصة
- نأتي بااناء عميق ونضع به السمن ونسخنها على النار ، ثم نضع البصل ونقلبة حتى يصفر لونه ونضيف علية الثوم ونقلبهما سويا حتى يغير لونهما
- ثم نسكب كوب واحد من الماء وبه الكمون وورق الغار والقرنفل وعود القرفة والفلفل الحار وحبهان ونقلبهم سويا حتي يتجانسا مع رشة الملح على حسب حاجتك
- ونتركهم 4 دقائق حتى يغلو ، ثم نقوم بااضافة الطماطم ونقلبهم سويا حتي يتجانسا ، ثم نقوم بااضافة الارز والماء عليهم ونتركهما على نار مرتفعة حتى يغلو لمدة دقائق ويشرب الارز بعض الماء ، ثم نأتي بورق الفويل القصدير ونغلق الاناء عليهم ونثقب الفويل حتي يتنفس الارز ، ونشعل الفرن على درجة حرارة 200 لتسخن لطهي المندي
- نقوم بتتبيل اللحم بالثوم والبصل والفلفل الاسود والملح والبهارات والزعفران جيدا حتي تتشرب اللحمة التوابل كلها ، ثم نسكب عليها عصير الليمون ونفركها جيدا ثم نضع اللحم علي أناء الارز المغلف بالفويل الممثقب ثم نغلقها بقطعة من القصدير ثانية وندخل الاناء الفرن لمدة 1 ساعة و 1/2 حتى يتم السوا
- ثم نرفع قطعة القصدير لتحمير اللحم ، ونقلب الارز لنتأكد من تمام السوا ثم نقدمة في طبق الالتقديم ونضع اللحم فوقه
- وفي طبق صغير نضع به زيت قليل ونضع فيه فحمة مشتعلة ، ونغلق الطبق بسرعة لمدة 3 دقائق حتي يأخذ ريحة الفحم
- ثم في أطباق أخرى نصب صلصلة الدقوس وتقدم بجانب المندي