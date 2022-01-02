طريقة عمل المندي السعودي باللحم الاصلي وصلصة الدقوس اللذيذة

يشتهر المطبخ الخليجي دائما باأطباقة المميزة ومن أشهرها المندي ، ويعتبر من أطباقهم الرئيسية في الولائم ومناسباتهم الكبيرة ،وذالك لتمييز طعمه ومذاقة الرائع لهذا هو أكثر طلبا وتميزا في جميع أنحاء الخليج ، أما عن بلد منشأ المندي هي اليمن ومن حضر موت تحديدا ، وهي تشتهر بوجباتها الدسمة والمميزة ومن أطباقها المشهورة الاوزي والزرب والمظبي وغير ذالك من الاصناف ، ومنها نقل المندي ألي السعودية ، كما ذادت السعودية الطبق تميزا وأشياء عن أصول الطبق ، مما ذادت من شهرته وعرف بأسم المندي السعودي

طريقة طهي المندي السعودي

المقادير

3أكواب من الارز البسمتي يغسل وينقع في الماء الدافئ 30 دقيقة ويصفى

1/2ملعقة كمون مطحون

الملح حسب الحاجة

2 حبة من البصل المبشور الناعم

3 فصوص من الثوم المفروم

1/4كوب سمن نباتي

5 كوب و1/4 ماء مغلي

4 حبات طماطم مبشور

4 عود من القرفة

3 ورق من الغار

3 وحدات من الومي

3حبات من القرنفل

3 حبات من الفلفل الحار

4 وحدات حبهان

لأعداد اللحم

1كيلو من اللحم ( لحم الغنم) ويكون مقطع حسب الرغبة ويستحسن كبير

3 حبات من البصل المفروم

4 فص ثوم مفروم

الملح حسب الحاجة

1 ملعقة و1/2بهارات مشكلة

1ملعقة من الفلفل الاسود

1 ملعقة زعفران

1/2 كوب عصير لمون

لأعداد صلصة الدقوس

4 حبات طماطم مبشورة

2 فص ثوم مفروم

3حبات فلفل حار

الملح حسب الحاجة

1/2 ملعقة فلفل اسود

2 ملعقة زيت زيتون

1 ملعقة بقدونس مفروم

نحضر أناء نضع به زيت الزيتون ونضعه على النار ومن ثم نضع الثوم والفلفل الحار ونقلبه حتى يغير لونه ويصبح ذهبي

ومن ثم نقوم بااضافة الطماطم والبقدونس علي الثوم ونقلب كل منهم سويا ونضع الملح والفلفل الاسود ونتركهما حتي يثقل قوام الصلصة

نأتي بااناء عميق ونضع به السمن ونسخنها على النار ، ثم نضع البصل ونقلبة حتى يصفر لونه ونضيف علية الثوم ونقلبهما سويا حتى يغير لونهما

ثم نسكب كوب واحد من الماء وبه الكمون وورق الغار والقرنفل وعود القرفة والفلفل الحار وحبهان ونقلبهم سويا حتي يتجانسا مع رشة الملح على حسب حاجتك

ونتركهم 4 دقائق حتى يغلو ، ثم نقوم بااضافة الطماطم ونقلبهم سويا حتي يتجانسا ، ثم نقوم بااضافة الارز والماء عليهم ونتركهما على نار مرتفعة حتى يغلو لمدة دقائق ويشرب الارز بعض الماء ، ثم نأتي بورق الفويل القصدير ونغلق الاناء عليهم ونثقب الفويل حتي يتنفس الارز ، ونشعل الفرن على درجة حرارة 200 لتسخن لطهي المندي

نقوم بتتبيل اللحم بالثوم والبصل والفلفل الاسود والملح والبهارات والزعفران جيدا حتي تتشرب اللحمة التوابل كلها ، ثم نسكب عليها عصير الليمون ونفركها جيدا ثم نضع اللحم علي أناء الارز المغلف بالفويل الممثقب ثم نغلقها بقطعة من القصدير ثانية وندخل الاناء الفرن لمدة 1 ساعة و 1/2 حتى يتم السوا

ثم نرفع قطعة القصدير لتحمير اللحم ، ونقلب الارز لنتأكد من تمام السوا ثم نقدمة في طبق الالتقديم ونضع اللحم فوقه

وفي طبق صغير نضع به زيت قليل ونضع فيه فحمة مشتعلة ، ونغلق الطبق بسرعة لمدة 3 دقائق حتي يأخذ ريحة الفحم

ثم في أطباق أخرى نصب صلصلة الدقوس وتقدم بجانب المندي

طريقة الأعداد نعد صلصة الدقوس:تحضير الأرزنقوم بااعداد اللحم