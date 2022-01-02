20 دقيقة على الوجه ضعيها 100٪ فعالة في تبييض الوجه والرقبة

وعلى لتبييض الوجه وتصفيته فمع إرهاق البشرة تفقد الكثير من السيدات والفتيات شعور الثقة بالنفس هذا الأمر الذي يزعج البعض وتبدأ رحلة البحث عن كريمات تخفي وتعالج البشرة ولكن مع شراء تلك الكريمات المنتشرة عند مستحضرات التجميل والصيدليات وغيرها من المنافذ، تنتظرها مشكلة أكبر بكثير، فحين استعمال تلك الكريمات التي تكون عامل أساسي في ظهور الحبوب التي تترك ورائها آثار لا تختفي حتي مع مرور الوقت، فلا يوجد أفضل من الوصفات الطبيعية التي تعمل سريعا على تفتيح الوجه دون آثار جانبية، ومن هذا المنطلق نتطرق معا بالسطور التالية مجموعة من الخلطات لتفتيح البشرة من أول استخدام.

وصفة لتبيض الوجه وتصفيته

من الوصفات المذهلة في تبييض الوجه هي خلطة الكركم والخيار فلكل مكون منهم عدة قدرات في تبييض الوجه وتصفيته، عليكي سيدتي فقط مزج ملعقتان من مسحوق الكركم مع ملعقتان من عصبر الليمون ويضاف ملعقتان من عصير الخيار، نحرص على خلط المكونات معا جيدا بعدها يوزع على الوجه وبعد مرور ساعة من تطبيق الوصفة يغسل الوجه بالماء الدافيء، حين اتباع تلك الوصفة مرتين من كل أسبوع ستحصلين على النتيجة المطلوبة في غضون شهرا.

الزعفران لتبييض الوجه والرقبة

حين يفقد الوجه نضارته وحيويته حتما ولابد من تطبيق خلطة الزعفران التي تعد من أحد الوصفات الفاعلة في توحيد لون البشرة في وقتا قصير، كونه يحتوي الزعفران على العديد من الخصائص التي تساهم بشكل كبير في عملية تفتيح البشرة، وتقليل ظهور البثور التي ينتج عنها الآثار الداكنة على الوجه، فضلاً على الليمون الذي يعمل بشكل سريعا على تفتيح لون الجلد الغامق وإزالة حب الشباب، كل ما يسلتزم هو تحضير ثلاث عيدان من الزعفران ويضاف عليهم ثلاث ملاعق كبيرة من الحليب السائل ثم ينقع مع الحليب لندة خمس ساعات على الأقل، ثم يصفي الحليب ويوزع بعدها على الوجه جيدا وابرقبع باستخدام قطغة قطن نظيفة، وبعد مرور 20 دقيقة تقريباً يشطف الوجه بالماء الدافيء يستحسن المواظبة على تلك الوصفة مرتين من كل أسبوع وعلى مدار شهرين للحصول على أفضل النتائج.