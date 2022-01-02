اسرار طريقة عمل الحمام المحشى بكل انواع الحشو على اصوله بالخلطة والتتبيلة السرية بتاعة زمان

يعتبر الحمام المحشى من افضل واجمل الاكلات التى يعشقها الكثير.وهو من الوصفات المصرية المشهورة والمميزة وذات الطعم الرائع اللذيذ والشهى. تعتبر طرق عمل الحمام من الطرق السهلة والبسيطة ولا تحتاج الى مكونات كثيرة. ويمكن حشو الحمام بالارز او الفريك او بالكبد والقوانص حسب الرغبة . وسوف نبين في الخطوات التالية افضل طرق عمل الحمام المحشى

طرق عمل الحمام المحشى بكل انواع الحشو والخلطة السرية

اولا مقادير ومكونات الحمام المحشى بالارز

ست حبات من الحمام أو الكمية حسب الرغبة.

ثلاث اكواب من الارز النقى.

ثلاث حبات من البصل المفروم.

ثم ثلاث مكعبات مرق دجاج.

ملعقة ونصف من الفلفل الأسود.

ثم ملعقة ونصف من الملح.

ملعقة من الكمون.

مع ملعقة من القرفة.

ايضا ملعقة من الزعتر.

كذلك ملعقتان من الثوم البودر او الطازج.

ملعقة من البهارات المشكلة.

ثم ملعقة من الزنجبيل.

كمية من الكبد والقوانص للحشو مع الارز.

اربع حبات من الهيل.

ثم اربع ورقات من اللورى.

خمس ملاعق من الزيت.

ايضا خمس ملاعق من الزبدة او السمن للتحمير.

غسل الحمام من الداخل والخارج جيدا لتاماء وبعص الخل اوعصير الليمون ايضا غسل الكبد والقوانص جيدا لرفع الزفارة منهم.

فى وعاء نضع القليل من الزيت والسمن ثم نضع البصل والثوم والتقليب حتى يكون لونهم ذهبى.

ثم اضافة الكبد والقوانص وتقليب المكونات حتى تتشرب الكبد والقوانص مائها.

سلق الارز فى وعاء اخر به ماء ساخن وبعض الزيت نصف سلقة.

بعد ذلك يتم تصفية الارز ويوضع على خليط البصل والكبد والقوانص مع التقليب ثم اضافة جميع المكونات الاخرى والبهارات الى الخليط

مع التقليب خمس دقائق حتى تتبل المكونات.ترفع المكونات من على النار وتوضع جانبا.

للسلق والتسويةطريقة عمل الحمام المحشى بالأرز والكبد والقوانص

نقوم بحشو الحمام من الداخل وتحت الجلد وفى الرقبة بالمكونات السابقة وربط الرجلين من الخلف.

يتم لف الحمام فى ورق الالمنيوم جيدا ويحكم اللف حتى لايفتح.

فى وعاء نقوم بوضع ماء ساخن اويسخن ماء للسلق ونضع ورق اللورى والحبهان وبعض الملح.

يوضع الحمام المحشى فى الماء ويترك الحمام حتى يسلق جيدا لمدة عشرين الى ثلاثين دقيقة.

بعد ذلك يرفع من على النار ويترك جانبا بعض الوقت.ثم نرفع ورق الالمنيوم من على الحمام.

نحضر مقلاة بها بعض الزيت والزبدة للتحمير.يسخن الزيت على نار متوسطة ثم نقوم بوضع الحمام فى الزيت .

ويقلب حتى يكون لونه ذهبى فاتح.ثم يرفع من الزيت ويترك فى مصفاة بعض الوقت ثم يقدم ساخن.

طريقة الحشو والتسوية

اربع حبات من الحمام أو الكمية حسب الرغبة.

كوبان من الفريك.

حبتان من البصل المفروم.

ثم مكعبان مرق دجاج.

ملعقة من الفلفل الأسود.

ثم ملعقة من الملح.

ملعقة من الكمون.

مع ملعقة من القرفة.

ايضا ملعقة من الزعتر.

كذلك ملعقتان من الثوم البودر او الطازج.

ملعقة من البهارات المشكلة.

ثم ملعقة من الزنجبيل.

نصف كيلو من الكبد والقوانص.

ورق لورى وحبهان للسلق.

طريقة عمل وحشو الحمام بالفريك المكونات اللازم

غسل الحمام والكبد والقوانص بالماء والخل لمنع الزفارة.

غسل الفريك وسلقة نصف سلقة. تجهيز مكونات الحشو فى وعاء نضع البصل والثوم فى بعض الزيت والتقليب.

عند اصفرار البصل والثوم نقوم باضافة جميع البهارات والمكونات الاخرى وتقلب حتى يشم رائحة الخليط.

ثم نضع الكبد والقوانص ثم نضع الفريك مع التقليب بعض الوقت عشر دقائق ثم يرفع الخليط من على النار.

نقوم بحشو الحمام من الداخل وتحت الجلد وعند الرقبة. ثم نقوم بلف الحمام فى ورق القصدير.

يوضع الحمام فى ماء ساخن على نار متوسطة لمدة عشرين دقيقة حتى تمام السلق والنضج.

نقوم برفع الحمام من ماء السلق ويرفع ورق القصدير.

نقوم بوضع الحمام فى زيت ساخن على نار متوسطة والتقليب حتى يكون اللون ذهبى ثم يرفع من الزيت ويوضع فى مصفاة ثم يقدم.

طريقة التحضير والتجهيز