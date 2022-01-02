وصفة الحناء للقضاء على الشيب المبكر بدون أي مواد كيميائية

التخلص من الشيب بالحناء، تعتبر الحنة من أحد أهم المواد الطبيعية التي تستخدم في كثير من الأغراض، يتم استخدامها في صبغ الشعر بديلاً عن الصبغات الكيماوية التي قد تلحق الضرر بالشعر والجلد، يتم استخدامها في إخفاء ملامح الشيب لدى النساء والرجال أيضاً فهي مستخلص طبيعي لا يلحق ضرر بأي شخص، كما تعمل الحناء على تغذية الشعر ومنحة النضارة والحيوية، لذا سوف نقدم لكم طريقة طبيعية للتخلص من الشيب بالحناء في خطوات بسيطة فتابعونا.

التخلص من الشيب بالحناء

يوجد عديد من الوصفات والطرق لصبغ الشعر الأبيض بالحناء ومنها وصفة الحناء مع الشاي، ووصفة الكركدية والعديد من الوصفات، إليكم المكونات وطريقة التحضير في النقاط التالية، حيث أن المكونات الطبيعية التي تستخدم في التخلص من الشيب أمنة تماماً على الشعر ولا يوجد بها أي مواد كيميائية ضارة، بل تفيده وتعطيه الرطوبة المطلوبة بشكل أفضل.

خلطة الحناء مع الشاي

المكونات:

نقوم بإحضار وعاء زجاجي أو بلاستيكي.

يتم نقع كوبان من الشاي الأسود.

مقدار ملعقتين من خل التفاح.

حوالي ملعقتين من مسحوق القرفة الناعمة.

كمية مناسبة من الحناء.

حوالي نص كوب زيت.

يفضل استخدام قفازات بلاستيكية.

يتم وضع الحناء في وعاء ونضع لها كل من القرفة وخل التفاح ومنقوع الشاي بالتدريج.

يتم تقليب المكونات جيداً حتى تتجانس المكونات جيداً.

بعد ذلك يتم تغطية الوعاء جيداً ويترك لمدة لا تقل عن ١٢ساعة تقريباً.

يضاف الخليط حوالي ٣ملاعق من الخل حتى يصبح لون الحناء أحمر.

يتم توزيع الوصفة على الشعر مع مراعاة تقسيم الشعر إلى أجزاء.

يفضل وضع منشفه على الرقبة وتغطية الأذن جيداً لحمايتها من أثار الحناء.

يتم وضع غطاء الرأس لمدة لا تقل عن ربع ساعة تقريباً.

بعد الحصول على درجة لون جيدة يتم غسل الشعر بالشامبو والبلسم وتنشيفه جيداً.

طريقة تحضير خلطة الحناء والشاي

وفي نهاية مقالنا اليوم قد قمنا بذكر كيفية التخلص من الشيب بالحناء بطرق طبيعية سهلة وأمنه ولمزيد من الوصفات برجاء ترك تعليق وسوف نقوم بالرد عليكم في أقرب وقت ممكن دمتم بخير.