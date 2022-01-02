هاتي فص ثوم وتعالى هقولك على وصفه جبارة لتكثيف الحواجب في 3 أيام فقط نتيجة روعه

تكثيف وتقوية الحواجب بالثوم، تلجأ الكثير من النساء إلى البحث عن طرق مختلفة يمكن عن طريقها تكثيف الحواجب وتقويتها، حيث يعاني العديد من النساء من أن حواجبها خفيفة وغير قوية ويتساقط شعرها، وهناك الكثير من المستحضرات الطبية التي يمكن استخدامها في تكثيف وتقوية الحواجب ولكن تكون باهظة الثمن ومكلفة ولا يقدر البعض على استخدامها، ولذلك سوف نوضح كيفية تكثيف وتقوية الحواجب باستخدام الثوم.

وصفه جبارة لتكثيف الحواجب في 3 أيام فقط بالثوم

يعتبر الثوم من الأشياء الطبيعية التي يمكن استخدامها في الكثير من الوصفات الطبيعية للجسم والبشرة، ويمكن استخدام الثوم في تكثيف وتقوية الحواجب عن طريق اتباع الخطوات التالية:

يتم إحضار حبة من الثوم كبيرة وتقطيعها إلى نصفين ثم يتم الضغط عليها حتى يخرج السائل من الثوم.

يتم بعد ذلك استخدام الثوم في تدليك الحواجب في حركات دائرية باتجاة نمو الشعر.

يتم تمشيط شعر الحاجب وتركه حتى يجف قليلاً، ثم يتم غسل الحواجب بالماء الدافئ والصابون.

يمكن تكرار هذه الوصفة بشكل يومي حتى تحصلين على النتيجة المطلوبة.

وصفة الثوم وزيت الزيتون

المعروف أيضاً أن زيت الزيتون مفيد للبشرة والشعر ويمكن استخدامه في الثوم في تقوية وتكثيف الحواجب:

نحضر فصوص من الثوم ونقوم بتقشيرها ونقطع الفص إلى نصفين ويتم الضغط عليه حتى يخرج السائل الموجود بالثوم.

نقوم بغمس الثوم داخل زيت الزيتون، ونقوم بتدليك الحاجب باستخدام الثوم في تجاه نمو الشعر.

يترك سائل الثوم وزيت الزيتون على الحاجب حتى يجف تماماً.

يتم بعد ذلك غسل الحواجب بالماء والصابون.

يمكن أن تكرر الوصفة يوم بعد يوم حتى يتم الحصول على نتيجة فعالة.

الثوم وزيت جوز الهند لتكثيف شعر الحواجب

زيت جوز الهند من الزيوت المفيدة والتي يتم استخدامها في الكثير من المنتجات الطبيعية للشعر ويمكن استخدامها عن طريق التالي: