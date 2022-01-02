خلطة زيت جونسون والفازلين لتنعيم اليدين والوجه وعلاج تشققات القدمين

خلطة زيت جونسون والفازلين القوية في تنعيم الوجه واليدين وجميع مناطق الجسم، وذلك بسبب معاناة الفتيات والنساء من جفاف البشرة وتشققها وخاصة في فصل الشتاء، حيث أن تريد جميع الفتيات والنساء بوجه عام أن تكون بشرتهم ناعمة وجميلة مثل بشرة الأطفال، ويقومون بشراء كريمات الترطيب وغيرها بأسعار غالية ولا يحصلون على النتيجة التي يريدونها، ويجب العناية بالقدمين من خلال تنظيفها جيدا للتخلص من البكتيريا والفطريات، وعدم تعرض القدمين لتيار هواء وهى مبللة بالماء، واليوم سوف نقدم لكم طريقة تحضير خلطة زيت جونسون والفازلين وأيضاً خلطة زيت جوز الهند والفازلين الفعالة في ترطيب الجسم بالكامل من خلال هذه المقالة.

مكونات عمل خلطة زيت جونسون والفازلين

تتكون خلطة زيت جونسون والفازلين من هذين المكونين فقط فهيا بنا نتعرف على المكونات بالتفصيل والطريقة وهي كما يلي:-

المكونات

ملعقة كبيرة من الفازلين الطبي.

ملعقة كبيرة من زيت جونسون للأطفال.

علبة فارغة نظيفة للخلط.

الطريقة

نحضر وعاء صغير ونضع به الفازلين وزيت جونسون. نخلط هذه المكونات مع بعض جيداً حتى نحصل على خليط متجانس. نقوم بوضع هذه الخلطة على البشرة وجميع أجزاء الجسم المراد تنعيمها. نحتفظ بهذا الخليط في علبة محكمة الغلق.

خلطة زيت جوز الهند لتنعيم الجسم

تعتبر خلطة زيت جوز الهند والفازلين من الخلطات الممتازة في تنعيم الجسم بالكامل وهي كما يلي:-

المكونات

كوب من زيت جوز الهند.

٢ ملعقة كبيرة من زيت اللوز الحلو.

ربع كوب من الفازلين.

٢ ملعقة كبيرة من جل الألوفيرا.

٢٠ قطرة من زيت الياسمين.

الطريقة