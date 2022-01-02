بكوب من الأرز اعملي كفتة الأرز الشهية بطعم رائع لكي ولعائلتك أحلى من المطاعم

تعد كفتة الأرز من الأكلات المشهورة التي يقبل عليها الجميع من الصغار والكبار وهي من الأكلات العربية المشهورة التي يتم تحضيرها من اللحم والأرز، وهنا سوف نقدم طريقة تحضير سهلة وبسيطة لتحضيرها في المنزل، ايضاً يتكون هذا الطبق من مكونات بسيطة وغير مكلفة ومتوفرة في كل منزل وهي الأرز واللحم والتوابل، وهنا سوف نقدمها بنكهة مميزة وطعم رائع بجانب سلطة الطحينة وسلطة الخضار، وهنا من خلال موقعنا ثقفني سوف نتعرف على طريقة عمل كفتة الأرز الشهية في المنزل.

مقادير عمل كفتة الأرز

تحتوي كفتة الأرز على مقادير سهلة ومتوفرة في المنزل هيا بنا نتعرف عليها وهى كالتالي:-

كيلو من اللحم المفروم. حبة واحدة من البصل. ملعقة صغيرة من الثوم المفروم. كوب من الأرز المنقوع. حزمة من ورق البقدونس. ملعقة صغيرة من الملح. حزمة من الشبت. ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود. حزمة من الكزبرة الخضراء. ملعقة صغيرة من البهارات.

في وعاء على النار نضع ملعقة كبيرة من السمن وملعقة من البصل ثم نضيف الطماطم المفروم ونتركهم لمدة لا تقل عن نصف ساعة بعد ذلك ننزلها من على النار وبهذا تكون جاهزة للإستخدام.

طريقة التحضير

طريقة عمل الصلصة

سوف نقوم بتوضيح طريقة عمل كفتة الأرز في المنزل وهى كالآتي:-