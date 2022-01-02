بكوب من الأرز اعملي كفتة الأرز الشهية بطعم رائع لكي ولعائلتك أحلى من المطاعم

تعد كفتة الأرز من الأكلات المشهورة التي يقبل عليها الجميع من الصغار والكبار وهي من الأكلات العربية المشهورة التي يتم تحضيرها من اللحم والأرز، وهنا سوف نقدم طريقة تحضير سهلة وبسيطة لتحضيرها في المنزل، ايضاً يتكون هذا الطبق من مكونات بسيطة وغير مكلفة ومتوفرة في كل منزل وهي الأرز واللحم والتوابل، وهنا سوف نقدمها بنكهة مميزة وطعم رائع بجانب سلطة الطحينة وسلطة الخضار، وهنا من خلال موقعنا ثقفني سوف نتعرف على طريقة عمل كفتة الأرز الشهية في المنزل.مقادير عمل كفتة الأرز
تحتوي كفتة الأرز على مقادير سهلة ومتوفرة في المنزل هيا بنا نتعرف عليها وهى كالتالي:-
- كيلو من اللحم المفروم.
- حبة واحدة من البصل.
- ملعقة صغيرة من الثوم المفروم.
- كوب من الأرز المنقوع.
- حزمة من ورق البقدونس.
- ملعقة صغيرة من الملح.
- حزمة من الشبت.
- ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.
- حزمة من الكزبرة الخضراء.
- ملعقة صغيرة من البهارات.
- في وعاء على النار نضع ملعقة كبيرة من السمن وملعقة من البصل ثم نضيف الطماطم المفروم ونتركهم لمدة لا تقل عن نصف ساعة بعد ذلك ننزلها من على النار وبهذا تكون جاهزة للإستخدام.
طريقة التحضير
سوف نقوم بتوضيح طريقة عمل كفتة الأرز في المنزل وهى كالآتي:-
- نحضر الكبة ونقوم بوضع البصل واللحم والثوم ونقوم بفرمهم جيداً، ثم نضيف الكزبرة والشبت والبقدونس ونفرم جيداً.
- بعد ذلك نقوم بطحن الأرز المنقوع حتى يصبح ناعماً، مع عدم كثرة كمية الأرز بحيث لا يتم تفتت الكفتة لأن كثرة الأرز تسبب تفتتها.
- ثم نضعه على خليط اللحم ونفرمهم جيداً حتى تصبح متماسكة، بعد ذلك نشكلها على شكل أصابع أو كرات حسب الرغبة.
- بعد ذلك نتركها لمدة نصف ساعة، في ذلك الوقت نحضر إناء ونضع به الزيت ونضعه على النار لقلي الكفتة.
- ثم نضعها في الصلصة ونخرجها على طبق التقديم ونقدمها بجانب الأرز الأبيض وسلطة الطحينة والسلطة الخضراء.
- وبهذا نكون قد قدمنا أشهي طبق كفتة بالأرز لأحلى متابعين وبالهنا والشفاء.
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تعد كفتة الأرز من الأكلات المشهورة التي يقبل عليها الجميع من الصغار والكبار وهي من الأكلات العربية المشهورة التي يتم تحضيرها من اللحم والأرز، وهنا سوف نقدم طريقة تحضير سهلة وبسيطة لتحضيرها في المنزل، ايضاً يتكون هذا الطبق من مكونات بسيطة وغير مكلفة ومتوفرة في كل منزل وهي الأرز واللحم والتوابل، وهنا سوف نقدمها بنكهة مميزة وطعم رائع بجانب سلطة الطحينة وسلطة الخضار، وهنا من خلال موقعنا ثقفني سوف نتعرف على طريقة عمل كفتة الأرز الشهية في المنزل.مقادير عمل كفتة الأرز
تحتوي كفتة الأرز على مقادير سهلة ومتوفرة في المنزل هيا بنا نتعرف عليها وهى كالتالي:-
- كيلو من اللحم المفروم.
- حبة واحدة من البصل.
- ملعقة صغيرة من الثوم المفروم.
- كوب من الأرز المنقوع.
- حزمة من ورق البقدونس.
- ملعقة صغيرة من الملح.
- حزمة من الشبت.
- ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.
- حزمة من الكزبرة الخضراء.
- ملعقة صغيرة من البهارات.
- في وعاء على النار نضع ملعقة كبيرة من السمن وملعقة من البصل ثم نضيف الطماطم المفروم ونتركهم لمدة لا تقل عن نصف ساعة بعد ذلك ننزلها من على النار وبهذا تكون جاهزة للإستخدام.
طريقة التحضير
سوف نقوم بتوضيح طريقة عمل كفتة الأرز في المنزل وهى كالآتي:-
- نحضر الكبة ونقوم بوضع البصل واللحم والثوم ونقوم بفرمهم جيداً، ثم نضيف الكزبرة والشبت والبقدونس ونفرم جيداً.
- بعد ذلك نقوم بطحن الأرز المنقوع حتى يصبح ناعماً، مع عدم كثرة كمية الأرز بحيث لا يتم تفتت الكفتة لأن كثرة الأرز تسبب تفتتها.
- ثم نضعه على خليط اللحم ونفرمهم جيداً حتى تصبح متماسكة، بعد ذلك نشكلها على شكل أصابع أو كرات حسب الرغبة.
- بعد ذلك نتركها لمدة نصف ساعة، في ذلك الوقت نحضر إناء ونضع به الزيت ونضعه على النار لقلي الكفتة.
- ثم نضعها في الصلصة ونخرجها على طبق التقديم ونقدمها بجانب الأرز الأبيض وسلطة الطحينة والسلطة الخضراء.
- وبهذا نكون قد قدمنا أشهي طبق كفتة بالأرز لأحلى متابعين وبالهنا والشفاء.