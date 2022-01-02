طريقة تحضير المسقعة السعودي الأكلة البسيطة المشهورة اللذيذة

طريقة تحضير المسقعة السعودي اللذيذة بمجموعة من المكونات البسيطة، تشتهر اكلة المسقعه في معظم الدول وخاصة جمهورية مصر العربية وتعتبر في مصر من الأكلات المصرية المشهورة التي يقبل على تناولها الجميع، وهي من الأكلات التي يمكن أن تتناول باردة أو ساخنة وذلك على حسب كل شخص وما يريده، ويمكن إعدادها باللحمة المفرومة أو بالبشاميل أو بقطع من الكفتة أو من غير ذلك تماماً وفي جميع الأنواع طعم لذيذ وتحفة، والآن سوف نتعرف على مكونات عمل المسقعة السعودي وطريقة إعدادها بخطوات واضحة وسهلة.

مكونات عمل المسقعة السعودي

تعتبر مكونات عمل المسقعة السعودي من المكونات التي تدخل في معظم الأطعمة المختلفة فهيا بنا نتعرف عليها الآن وهي كما يلي:-

حبة كبيرة من الباذنجان.

ملعقة كبيرة من معجون الطماطم.

٤٥٠ جرام من اللحمة المفرومة البقري أو الضأن.

٢ ملعقة صغيرة من عصير الليمون.

٢ حبة من الطماطم المقطعة.

ملعقة كبيرة من الكمون المطحون.

حبة كبيرة من البطاطس المقطعة شرائح.

نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

حبة من البصل كبيرة مفرومة.

نصف ملعقة صغيرة من الملح.

نصف كوب من الزيت.

٢ حبة من الفلفل الأخضر المقطع.

كوب ونصف من الماء.

بقدونس مفروم للتزيين.

طريقة الإعداد والتحضير

تختلف طريقة عمل المسقعة من بلد إلى أخرى والآن سوف نتعرف على الطريقة السعودية اللذيذة وهي كما يلي:-

نقوم بغسل الباذنجان ونقطعه شرائح سميكة، ثم نضع مقلاة بها زيت على نار متوسطة ونقلي به الباذنجان. ثم نقلي البطاطس أيضاً ونتركها حتى تأخذ اللون الذهبي. نحضر صينية ونرص بها شرائح الباذنجان ثم نضع عليها شرائح البطاطس. نقوم بتحمير البصل والثوم في قليل من الزيت ونقلب حتى يذبلان. بعد ذلك نضيف معجون الطماطم والفلفل الأسود والملح والكمون وعصير الليمون والماء نقلب الخليط ونتركه حتى يغلي. نضع اللحمة المفرومة والفلفل الأخضر والطماطم المقطعة في صينية الباذنجان، ثم نسكب عليه خليط الطماطم والتوابل بعد أن نرفعه من على النار. نغطي الصينية بورق القصدير وندخلها الفرن على درجة حرارة ١٨٠ درجة مئوية. نترك الصينية لمدة ساعة في الفرن ثم نخرجها ونرش على وجهها البقدونس ونقدمها ساخنة.

طريقة عمل المسقعة المصرية

تحتوي المسقعة المصرية على عدة مكونات متوفرة عند كل ست بيت وهي كالتالي:-

3 حبات من الباذنجان الأسود.

4 فصوص من الثوم المفروم.

2 حبة من البطاطس.

نصف ملعقة صغيرة من الكمون.

3 حبات من الفلفل الأخضر.

نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

4 حبات من الطماطم.

ملح ( حسب الرغبة ).

حبة صغيرة من البصل مقطعة مكعبات صغيرة.

زيت للقلي.

الطريقة