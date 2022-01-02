مكون معجزة لتطويل وملئ وإنبات فراغات الشعر لن تصدق فقط في ثلاث أيام والنتائج مذهلة

تساقط الشعر مشكلة كبيرة قد تعاني منها العديد من النساء وذلك قد يرجع إلى عدة أسباب من أهمها هو ضعف جذور الشعر مما يعمل على تساقط الشعر، وبالتالي فأفضل علاج لحل هذه المشكلة هو تغذية الشعر بمواد طبيعية تساعد في تقوية جذور الشعر وتعزيز انباته بشكل أسرع ومنه تساقطه، ومن خلال هذا المقال سوف نعرض أهم الوصفات التي تساعد في ذلك.

وصفات لإنبات الشعر و منع تساقطه

هناك العديد من الوصفات الطبيعية التي قد تساعد في إنبات الشعر بشكل أسرع وتقوية جذوره وبالتالي منع تساقطه ومن أهم هذه الوصفات ما يلي:

خلطة البيض والزيت العطري

البيض يحتوي على نسبة كبيرة من البروتين الذي يساعد في تغذية جذور الشعر ومنع تساقطه، وطريقة استخدام هذه الوصفة كالتالي:

المكونات

صفار بيضة واحدة.

ملعقتين من اي زيت عطري.

ملعقتين من الماء النظيف.

طريقة التحضير والتطبيق

اخفقي صفار البيضة جيدًا، أضيفي إليها الزيت ثم الماء.

اخلطي المكونات مع بعض جيدًا حتى تتجانس جيدًا.

وزعي الخليط على شعرك من الجذور وحتى الأطراف مع تدليك الشعر وفروة الرأس جيدًا.

اتركي الماسك على شعرك لمدة عشرة دقائق مع استمرار التدليك أثناء هذه المدة .

اغسلي شعرك بعد ذلك بالماء والشامبو الطبيعي.

كرري هذه الوصفة بشكل أسبوعي حتى الحصول على النتيجة بشكل سريع.

وصفة الزبادي والعسل

هذه الوصفة تحتوي على مواد طبيعية لها نتيجة فعالة في تقوية جذور الشعر، فالزبادي يغذي لاحتوائه على البروتين والفيتامينات التي يحتاجها الشعر، والعسل يساعد في الحماية من التلف لذلك فهي من أهم الوصفات وطريقة تحضيرها كالتالي:

المكونات

ثلاث ملاعق كبار من الزبادي.

ملعقتين من العسل الطبيعي.

ملعقة كبيرة من عصير الليمون المركز.

طريقة التحضير