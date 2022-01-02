تخلصي من غمقان المناطق الحساسة من أول أستخدام بكريم الفازلين والقرنفل المعجزة

كريم الفازلين والقرنفل لتبيض المناطق الحساسة، المناطق الحساسة من أكثر المناطق المعرضة بشكل دائم للأسمرار، وذلك له الكثير من الأسباب التي قد تؤدي إلى حدوث ذلك، ولكن لحساسية هذه المناطق من الصعب استخدام أي مكونات غير آمنة ومضمونة من أجل التفتيح، فيمكن أن تضر بالبشرة وتؤدي لحدوث التهابات لذلك من الأفضل أن يتم استخدام بعض الوصفات الطبيعية التي تحقق أفضل نتائج والتي ينصح باستخدامها خبراء البشرة والتجميل ومن أهم الوصفات هو عمل كريم مكون من الفازلين والقرنفل، وذلك للمناطق الحساسة، يساعد على التفتيح، والكثير من الفوائد الأخرى .

كريم الفازلين والقرنفل لتبيض المناطق الحساسة

القرنفل من أهم المواد الطبيعية التي تحتوي على العديد من الفوائد للبشرة ويساعد في تفتيحها وزيادة ترطيبها ونضارتها، والفازلين أيضًا من المتعارف عليه قدرته على تفتيح البشرة بشكل كامل، وإذا تم الخلط بين المكونين سوف يحقق أفضل النتائج وطريقة الاستخدام كالتالي:

المكونات

ملعقتين من الفازلين.

ملعقتين من القرنفل المطحون ناعم.

ملعقة صغيرة من زيت جوز الهند.

ملعقة واحدة من زيت الزيتون.

احضري طبق معدني. أضيفي بداخله زيت جوز الهند، ومعه الفازلين ارفعي الطبق في حمام بخار مائي، وذلك بغرض أن يتم ذوبانه. أضيفي إليه زيت الزيتون. قلبي المكونات جيدًا حتى تتجانس. أضيفي القرنفل المطحون بعد ذلك. واستمري في التقليب بعد رفع المكونات من النار. قلبي حتى الحصول على قوام كريمي ناعم. أضيفي هذا الكريم في علبة نظيفة محكمة الغلق. يمكن إضافتها في الثلاجة حتى تتماسك قليلًا. اغسلي بشرتك جيدًا قبل الاستخدام بالماء والغسول الشخصي أو حتى الصابون، حتى تكون نظيفة تمامًا ثم تجفيفها بالشكل المطلوب. وزعي هذا الكريم إلي تم تجهيزه على المناطق المراد تفتيحها. اتركي الكريم على البشرة من الليل وحتى الصباح. قومي بعد ذلك بالاستحمام بالماء الفاتر، أو بغسل المناطق جيدًا. يفضل تكرار استخدام هذا الكريم يومين أو ثلاثة خلال أسبوع واحد وذلك ليحقق أفضل النتائج في وقت قصير. يمكنك إضافة بعض المواد الطبيعية الأخرى التي تساعد على التفتيح أيضًا إلى هذا الكريم مثل، اللبن البودرة أو عصير الطماطم المركز فهما يحتويان على عناصر تساعد على التفتيح الفعال أيضًا.

خطوات تحضير كريم القرنفل لتفتيح المناطق الغامقة